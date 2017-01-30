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Почти 300 боевиков сложили оружие в сирийской провинции Дераа

Международная панорама
30 января, 20:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Агентство SANA не уточняет, членами каких группировок были эти вооруженные люди
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Почти 300 боевиков сдались властям на юге Сирии в провинции Дераа (110 км от Дамаска). Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, в населенном пункте Габагиб (север провинции Дераа) 280 человек сложили оружие. Они сдали 60 винтовок, 15 противотанковых мин и пять самодельных взрывных устройств, отмечает агентство.

SANA не уточняет, членами каких группировок были эти вооруженные люди.

В результате локальных перемирий, которые в последние месяцы заключают стороны конфликта, в провинции Дераа сотни боевиков сдались сирийским властям.

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