Литва не намерена ставить вопрос о статусе Калининградской области

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ВИЛЬНЮС, 30 января. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Вопрос о статусе Калининградской области РФ не стоит в повестке дня внешней политики Литвы. Об этом сообщила журналистам пресс-атташе главы МИД балтийской республики Раса Якилайтене.
"Литва не поднимает вопрос о статусе Калининградской области", - заявила она. По словам представителя дипслужбы, у Вильнюса "нет территориальных претензий ни к кому из соседей".
"Эта область является интегрированной частью Российской Федерации", - подчеркнула Якилайтене. Литва и впредь, как отметила пресс-атташе, не станет "признавать одностороннее изменение (государственных) границ".
Таким образом представитель МИД прокомментировала заявления депутата парламента Линаса Бальсиса о возможности пересмотра статуса Калининградской области на фоне присоединения Крыма к РФ. Бальсис не является заметной фигурой в литовской политике, однако его рассуждения в последние дни вызвали широкий резонанс в СМИ.