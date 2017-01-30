Литва не намерена ставить вопрос о статусе Калининградской области

ВИЛЬНЮС, 30 января. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Вопрос о статусе Калининградской области РФ не стоит в повестке дня внешней политики Литвы. Об этом сообщила журналистам пресс-атташе главы МИД балтийской республики Раса Якилайтене.

"Литва не поднимает вопрос о статусе Калининградской области", - заявила она. По словам представителя дипслужбы, у Вильнюса "нет территориальных претензий ни к кому из соседей".

"Эта область является интегрированной частью Российской Федерации", - подчеркнула Якилайтене. Литва и впредь, как отметила пресс-атташе, не станет "признавать одностороннее изменение (государственных) границ".

Таким образом представитель МИД прокомментировала заявления депутата парламента Линаса Бальсиса о возможности пересмотра статуса Калининградской области на фоне присоединения Крыма к РФ. Бальсис не является заметной фигурой в литовской политике, однако его рассуждения в последние дни вызвали широкий резонанс в СМИ.