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DM: в Ираке ликвидирован один из полевых командиров ИГ

Международная панорама
30 января, 21:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Абу Сайяф известен тем, что учинял массовые расправы и нередко попадал в кадры распространяемых террористами видеороликов
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Один из полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ликвидирован на севере Ирака. Об этом сообщила газета Daily Mail.

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По информации издания, боевик имел прозвище Абу Сайяф, созвучное названию присягнувшей на верность ИГ террористической группировки, действующей на Филиппинах. Как подчеркивает газета, экстремист известен тем, что учинял массовые расправы и нередко попадал в кадры видеороликов, распространяемых террористами.

По некоторым данным, Абу Сайяф мог возглавлять отряды боевиков в иракской провинции Найнава, административным центром которой является город Мосул.

Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.

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