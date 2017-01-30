DM: в Ираке ликвидирован один из полевых командиров ИГ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Один из полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ликвидирован на севере Ирака. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации издания, боевик имел прозвище Абу Сайяф, созвучное названию присягнувшей на верность ИГ террористической группировки, действующей на Филиппинах. Как подчеркивает газета, экстремист известен тем, что учинял массовые расправы и нередко попадал в кадры видеороликов, распространяемых террористами.

По некоторым данным, Абу Сайяф мог возглавлять отряды боевиков в иракской провинции Найнава, административным центром которой является город Мосул.

Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.