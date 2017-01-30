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Мэй: приглашение президенту США посетить Великобританию остается в силе

Международная панорама
30 января, 21:42 дата обновления: 30 января, 22:01 UTC+3 ДУБЛИН /Корр. ТАСС, Владимир Шилов
Премьер-министр подчеркнула, что "США и Великобритания являются близкими союзниками во многих областях"
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ДУБЛИН, 30 января. /Корр. ТАСС Владимир Шилов/. Приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Великобританию остается в силе. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совместной пресс-конференции с главой ирландского кабинета министров Эндой Кенни.

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"Это приглашение остается в силе", - подчеркнула она. "США и Великобритания являются близкими союзниками во многих областях", - отметила премьер, добавив, что у двух стран "различные подходы в области миграционной политики".

На прошлой неделе президент США подписал два указа, ужесточающих иммиграционную политику страны. В одном из них глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016) американская сторона примет не более 50 тыс. временно перемещенных лиц. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Эти решения вызвали волну критических замечаний. В Великобритании была развернута кампания с призывом к отмене госвизита Трампа. Под петицией с требованием заменить государственный визит на официальный за сутки подписались более 1 млн человек.

Приглашение посетить Великобританию с государственным визитом в этом году, подписанное королевой Елизаветой II, Трампу передала лично премьер-министр Тереза Мэй во время встречи с главой администрации США в Белом доме в минувшую пятницу.

Британские МИД и МВД по поручению Мэй провели переговоры с американскими коллегами, в ходе которых удалось достичь договоренностей о том, что указы Трампа о приостановке программы размещения беженцев и об ограничении на въезд в США граждан некоторых преимущественно мусульманских стран не отразится негативным образом на подданных Ее Величества. "Основной принцип состоит в том, что все держатели британских паспортов могут по-прежнему ездить в Соединенные Штаты. Мы получили заверения от посольства США, что не будет никакой разницы между владельцами британских паспортов, вне зависимости от их происхождения и наличия двойного гражданства", - заявил сегодня министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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