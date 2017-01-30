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Предполагаемый организатор терактов в Индии взят под домашний арест в Пакистане

Международная панорама
30 января, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Хафиза Сайеда подозревают в организации атак в Мумбаи, в результате чего погибли 166 человек
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Власти Пакистана поместили под домашний арест Хафиза Сайеда, предполагаемого организатора терактов в Мумбаи в 2008 году, жертвами которых стали более 160 человек.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя организации "Джамаат уд-Даава", главой которой является Сайед и которая считается политическим крылом террористической группировки "Лашкар-э-Тайба" ("Легион правоверных").

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"Большая группа полицейских прибыла в штаб-квартиру "Джаммат уд-Дава" и заявила, что Хафиз будет помещен по домашний арест", - приводит агентство слова другого представителя группировки Надима Авана.

Тот факт, что Сайед находился на свободе в Пакистане, вызвал протесты со стороны Индии. Индийские власти требуют от Пакистана пресечь деятельность террористических групп, организующих теракты на индийской территории.

26 ноября 2008 года четыре мобильных группы террористов, прибывшие из Пакистана и вооруженные автоматами, совершили серию нападений в Мумбаи. Они обстреляли людей у вокзала и кафе, напали на полицейский участок, больницу и еврейский культурный центр, захватили заложников в двух гостиницах. Боевики оказывали сопротивление до 28 ноября, когда последние из них были уничтожены силами безопасности. В результате терактов погибли 166 человек, были ликвидированы девять террористов.

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