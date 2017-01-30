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Пособнику ИГ грозят в США 25 лет тюрьмы и штраф в $500 тысяч

Международная панорама
30 января, 21:54 дата обновления: 30 января, 22:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Джалиль ибн Амир Азиз использовал более 70 аккаунтов в Twitter для распространения информации об ИГ
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НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко, Кирилл Волков/. Житель Пенсильвании признал себя виновным в попытке оказать содействие террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

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По его данным, 20-летний Джалиль ибн Амир Азиз был арестован в декабре 2015 года в Гаррисберге (штат Пенсильвания). Согласно сведениям прокурора штата Роберта Сандера, подсудимый использовал более 70 аккаунтов в Twitter для распространения информации об ИГ и пытался оказать помощь тем, кто стремился пробраться на территории, контролируемые боевиками этой организации. Кроме того, в марте 2015 года Азиз опубликовал в Twitter список имен и званий более чем 100 американских военнослужащих, приложив к нему фотографии и адреса. Эту информацию сопровождал призыв к физической расправе над ними.

Подсудимому грозят до 25 лет тюремного заключения и штраф в $500 тысяч. Приговор суда будет оглашен в мае.

Агентство также сообщает, что в понедельник виновным в оказании поддержки ИГ был признан житель Аризоны Ахмед Мохаммед Гаммаль. Соответствующее решение вынесло жюри присяжных по итогам слушаний в федеральном суде в нью-йоркском районе Манхэттен.

44-летний мужчина был задержан в Эвондейле (штат Аризона) в августе 2015 года. Как заявили представители Министерства юстиции США, он "активно публиковал в интернете сообщения, в которых выражал поддержку ИГ и совершаемым группировкой терактам".

По данным следствия, Гаммаль также помог одному из студентов неназванного нью-йоркского колледжа отправиться в Сирию с целью прохождения террористической подготовки в лагере ИГ. Молодой человек впоследствии погиб в этой ближневосточной стране, принимая участие в боях на стороне экстремистов.

Приговор в отношении Гаммаля будет оглашен позднее. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

 

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