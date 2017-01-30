Большинство стран Африканского союза поддержали возвращение Марокко в состав организации

РАБАТ, 30 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Участники 28-го саммита Африканского союза (АС), проходящего в столице Эфиопии, большинством высказались в понедельник за возвращение Марокко в состав организации.

Как сообщило информационное агентство Maghreb Arab Press, инициативу членства Марокко в рядах АС поддержали 39 африканских государств из 54.

В 1984 году Марокко вышло из Организации африканского единства (ОАЕ) - предшественницы АС. Причиной такого шага стало принятие в ОАЕ Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), добивающейся независимости Западной Сахары, которую Марокко считает своей территорией.

Однако летом 2016 года король Марокко Мухаммед VI заявил, что Рабат намерен вернуться в состав АС. "Уже давно наши друзья просят нас о том, чтобы Марокко вновь заняло свое естественное место в организации. И вот, этот момент наступил, - сказал тогда монарх. - Это решение о возвращении, продуманное и долго созревавшее, исходит от всех здравых сил в королевстве".