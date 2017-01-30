Большинство стран Африканского союза поддержали возвращение Марокко в состав организации

EAA: несколько легкоатлетов РФ выступят на ЧЕ-2017 в помещении под нейтральным флагомСпорт 30 января, 23:06
СМИ: Порошенко инициирует чрезвычайное заседание контактной группы по ДонбассуМеждународная панорама 30 января, 22:50
Нападающий "Филадельфии" Симмондс признан первой звездой недели в НХЛСпорт 30 января, 22:48
Камский и Горячкина одержали победы в третьем туре шахматного турнира Moscow OpenСпорт 30 января, 22:39
Решение исполкома МПК не закрывает дорогу российским паралимпийцам на Игры-2018Спорт 30 января, 22:12
DM: в Ираке ликвидирован один из полевых командиров ИГМеждународная панорама 30 января, 21:39
Мутко: недопуск россиян до квалификации Паралимпиады не ставит точку в диалоге МПК и ПКРСпорт 30 января, 21:20
"Госдума разберется": реакция на недопуск российских паралимпийцев к отбору на Игры-2018Спорт 30 января, 21:17
Легкоатлетка из США призвала не допускать информатора WADA Степанову к соревнованиямСпорт 30 января, 21:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РАБАТ, 30 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Участники 28-го саммита Африканского союза (АС), проходящего в столице Эфиопии, большинством высказались в понедельник за возвращение Марокко в состав организации.
Как сообщило информационное агентство Maghreb Arab Press, инициативу членства Марокко в рядах АС поддержали 39 африканских государств из 54.
В 1984 году Марокко вышло из Организации африканского единства (ОАЕ) - предшественницы АС. Причиной такого шага стало принятие в ОАЕ Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), добивающейся независимости Западной Сахары, которую Марокко считает своей территорией.
Однако летом 2016 года король Марокко Мухаммед VI заявил, что Рабат намерен вернуться в состав АС. "Уже давно наши друзья просят нас о том, чтобы Марокко вновь заняло свое естественное место в организации. И вот, этот момент наступил, - сказал тогда монарх. - Это решение о возвращении, продуманное и долго созревавшее, исходит от всех здравых сил в королевстве".