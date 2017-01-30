Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большинство стран Африканского союза поддержали возвращение Марокко в состав организации

Международная панорама
30 января, 21:57 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
В поддержку этой инициативы выступили 39 африканских государств из 54
Поделиться
Материал из 1 страницы

РАБАТ, 30 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Участники 28-го саммита Африканского союза (АС), проходящего в столице Эфиопии, большинством высказались в понедельник за возвращение Марокко в состав организации.

Смотрите также
Штаб-квартира Африканского союза
Возвращение в Африканский союз: почему Марокко стремится обратно спустя 33 года

Как сообщило информационное агентство Maghreb Arab Press, инициативу членства Марокко в рядах АС поддержали 39 африканских государств из 54.

В 1984 году Марокко вышло из Организации африканского единства (ОАЕ) - предшественницы АС. Причиной такого шага стало принятие в ОАЕ Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), добивающейся независимости Западной Сахары, которую Марокко считает своей территорией.

Однако летом 2016 года король Марокко Мухаммед VI заявил, что Рабат намерен вернуться в состав АС. "Уже давно наши друзья просят нас о том, чтобы Марокко вновь заняло свое естественное место в организации. И вот, этот момент наступил, - сказал тогда монарх. - Это решение о возвращении, продуманное и долго созревавшее, исходит от всех здравых сил в королевстве".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Марокко
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Порошенко инициирует чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу
2
СМИ: Украина представила логотип и слоган для "Евровидения-2017"
3
Литва не намерена ставить вопрос о статусе Калининградской области
4
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы
5
"Госдума разберется": реакция на недопуск российских паралимпийцев к отбору на Игры-2018
6
Юри Ратас: "усыхать" торговле Эстонии и России уже некуда
7
На юго-востоке Москвы машина сбила женщину с коляской
Темы дня
Реклама