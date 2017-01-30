Прокуратура Вашингтона подаст иск, направленный на отмену миграционных указов Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил, что его ведомство намерено подать судебный иск, направленный на отмену положений указов президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционного контроля. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Как отмечается, иск будет подан в федеральный суд Сиэтла позднее в течение дня. По словам Фергюсона, иск намерены поддержать ряд крупных технологических компаний, включая Amazon и Expedia. Таким образом Вашингтон станет первым штатом, обратившимся в суд с целью приостановить действие президентских иммиграционных указов.
На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Президент также ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.