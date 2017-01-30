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Трамп намерен вернуть ЦРУ в состав Совета нацбезопасности США

Международная панорама
30 января, 22:26 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер
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ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп намерен внести коррективы в подписанный в минувшую пятницу меморандум, включив Центральное разведывательное управление в состав Совета национальной безопасности (СНБ) США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Администрация (вновь) включает это ведомство (ЦРУ) в состав СНБ", - сказал он.

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