СМИ: Порошенко инициирует чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины из-за обострения обстановки вокруг Авдеевки в Донбассе. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.

"Президент поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней Контактной группы в любом режиме, даже в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ту критическую ситуацию, которая складывается вокруг Авдеевки", - заявил Елисеев в эфире украинского "5 канала". Он отметил, что в последнее время там сложилась "очень напряженная ситуация, разрушена критически важная инфраструктура".

Порошенко также поручил главе МИД Украины Павлу Климкину быть в тесном контакте с представителями Совета Безопасности ООН. Кроме того, отметил Елисеев, "ОБСЕ также готовит свою реакцию на то, что происходит вокруг Авдеевки".

Ранее сегодня представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики за прошедшие сутки 1912 раз обстреляли территорию ДНР. Наиболее интенсивным обстрелам подверглись поселки Васильевка, Михайловка, Озеряновка и Зайцево в пригороде Горловки, Ясиноватая и прилегающие к ней населенные пункты Спартак, Яковлевка, Минеральное, Крутая Балка и Жабичево, западная окраина Донецка, аэропорт и южные села Ленинское, Коминтерново и Саханка.

В результате обстрелов со стороны украинских силовиков обесточены Донецкая фильтровальная станция и Авдеевский коксохимический завод.