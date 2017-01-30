Трюдо: атака на мечеть в Квебек-Сити стала терактом против всей Канады

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ОТТАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что атака на мечеть в Квебек-Сити, в результате которой погибли шесть человек, направлена против всей страны, а не одной мусульманской общины.
"Вчерашнее ужасное преступление против мусульманской общины - это атака, направленная против Канады, против всех канадцев", - заявил он в специальном обращении к нации. "Это был теракт, направленный против наших ценностей", - добавил премьер.
Трюдо уверен, что исполнители теракта ставили задачу внести раскол в канадское общество, главными принципами которого являются открытость всем религиям и принятие любых взглядов. "В такие моменты мы должны быть вместе и продолжать идти вперед, канадцев не сломить подобными актами насилия", - заявил глава правительства. Он напомнил, что из 36 млн жителей Канады 1 млн исповедуют ислам. "Мы защитим вас, мы любим вас и будем вместе с вами", - обратился Трюдо к мусульманской общине страны.
В результате произошедшего во время воскресной вечерней молитвы нападения на мечеть погибли шесть человек, 18 получили ранения. Согласно последней информации, пять пострадавших находятся в больнице, двое - в тяжелом состоянии. По данным полиции, в теракте выжили 39 человек.
По факту случившегося были арестованы двое мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Телеканал CBC ранее сообщил, что нападение совершили, предположительно, студенты местного университета Александр Биссоннетт и Мохамед Хадир.
Позже в полиции Квебека заявили, что один из арестованных теперь считается свидетелем преступления, а не исполнителем. Подробностей пока не сообщается.