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Назарбаев: Казахстан должен противостоять пропаганде религиозного экстремизма

Международная панорама
30 января, 23:59 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 30, января. /ТАСС
В послании президента республики ставится задача "формировать в обществе нулевую терпимость к любым действиям, связанным с радикальными проявлениями, особенно в сфере религиозных отношений"
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АСТАНА, 30 января. /ТАСС/. Казахстан должен предпринять меры противодействия по отношению к пропаганде религиозного экстремизма. Об этом говорится в опубликованном ежегодном послании президента республики Нурсултана Назарбаева.

"Необходимо проводить работу по предупреждению пропаганды религиозного экстремизма, в том числе в интернете и социальных сетях", - отмечается в документе.

В послании ставится задача "формировать в обществе нулевую терпимость к любым действиям, связанным с радикальными проявлениями, особенно в сфере религиозных отношений". Как отмечается, к этой работе следует "активно подключать неправительственный сектор и религиозные объединения".

Президент отметил, что в настоящее время в республике разрабатывается по его поручению госпрограмма по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы.

Кроме того, Назарбаев подчеркнул важность борьбы с киберпреступностью, поручив правительству и Комитету национальной безопасности "принять меры по созданию системы "Киберщит Казахстана".

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Персоны
Назарбаев, Нурсултан Абишевич
Страны
Казахстан
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