Назарбаев: Казахстан должен противостоять пропаганде религиозного экстремизма

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АСТАНА, 30 января. /ТАСС/. Казахстан должен предпринять меры противодействия по отношению к пропаганде религиозного экстремизма. Об этом говорится в опубликованном ежегодном послании президента республики Нурсултана Назарбаева.
"Необходимо проводить работу по предупреждению пропаганды религиозного экстремизма, в том числе в интернете и социальных сетях", - отмечается в документе.
В послании ставится задача "формировать в обществе нулевую терпимость к любым действиям, связанным с радикальными проявлениями, особенно в сфере религиозных отношений". Как отмечается, к этой работе следует "активно подключать неправительственный сектор и религиозные объединения".
Президент отметил, что в настоящее время в республике разрабатывается по его поручению госпрограмма по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы.
Кроме того, Назарбаев подчеркнул важность борьбы с киберпреступностью, поручив правительству и Комитету национальной безопасности "принять меры по созданию системы "Киберщит Казахстана".