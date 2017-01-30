Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: исполнителем теракта в Квебек-Сити был канадец Александр Биссоннетт

Международная панорама
30 января, 23:16 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Предположительно, Биссоннетт франкоговорящий канадец, который принял ислам
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/ANDRE PICHETTE

ОТТАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадец Александр Биссоннетт считается единственным исполнителем теракта в мечети Квебек-Сити. Об этом сообщила франкоязычная радиостанция Радио-Канада.

Читайте также новости по теме:
Теракт в мечети в Квебек-Сити
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
СМИ: при нападении на мечеть в Квебек-Сити пострадали 18 человек
СМИ: двое задержанных в Канаде в связи с терактом в мечети являются студентами
Число погибших при нападении на мечеть в Квебек-Сити увеличилось до шести

Такую же информацию распространили квебекский телеканал TVA и местная газета La Presse. По их данным, 27-летний подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле, а позже сам позвонил в полицию и был арестован. Якобы у него в машине были найдены пистолет и автомат Калашникова. Предположительно, Биссоннетт франкоговорящий канадец, который принял ислам.

Ранее по факту нападения на мечеть были арестованы двое мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, предположительно, студенты местного университета Александр Биссоннетт и Мохамед Хадир.

Позже в полиции Квебека заявили, что один из арестованных теперь считается свидетелем преступления, а не исполнителем. Официальных подробностей не сообщается.

В результате произошедшего во время воскресной вечерней молитвы нападения на мечеть погибли шесть человек, 18 получили ранения. Согласно последней информации, пять пострадавших находятся в больнице, двое - в тяжелом состоянии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в мечети в Квебек-Сити
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама поддержал протесты против указов Трампа
2
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы
3
Литва не намерена ставить вопрос о статусе Калининградской области
4
СМИ: Порошенко инициирует чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу
5
Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать Третью мировую войну
6
Израиль потребовал от СБ ООН немедленной реакции на ракетное испытание Ирана
7
СМИ: Украина представила логотип и слоган для "Евровидения-2017"
Темы дня
Реклама