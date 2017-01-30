СМИ: исполнителем теракта в Квебек-Сити был канадец Александр Биссоннетт

Противолодочный самолет Ил-38Н получит имя бывшего командующего авиацией ВМФ ПотаповаАрмия и ОПК 31 января, 0:37
Агент: футболист Маурисио останется в "Зените", несмотря на интерес "Халла"Спорт 31 января, 0:27
Пучков в Приморье проверит ход ликвидации последствий прошлогоднего наводненияПроисшествия 31 января, 0:25
Медведев проведет в Кирове совещание о развитии ОПКАрмия и ОПК 31 января, 0:07
Нетаньяху намерен убедить Трампа ввести санкции в отношении Ирана после испытания ракетыМеждународная панорама 30 января, 23:59
Боец Минаков проведет поединок 23 февраля в Химках с американцем ЛиндерманомСпорт 30 января, 23:54
Боец UFC Макгрегор не будет сниматься в новом сезоне "Игры Престолов"Спорт 30 января, 23:52
Обама поддержал протесты против указов ТрампаМеждународная панорама 30 января, 23:48
Дверная щель для паралимпийцев: россиянам преградили путь на Игры-2018Спорт 30 января, 23:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОТТАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадец Александр Биссоннетт считается единственным исполнителем теракта в мечети Квебек-Сити. Об этом сообщила франкоязычная радиостанция Радио-Канада.
Такую же информацию распространили квебекский телеканал TVA и местная газета La Presse. По их данным, 27-летний подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле, а позже сам позвонил в полицию и был арестован. Якобы у него в машине были найдены пистолет и автомат Калашникова. Предположительно, Биссоннетт франкоговорящий канадец, который принял ислам.
Ранее по факту нападения на мечеть были арестованы двое мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, предположительно, студенты местного университета Александр Биссоннетт и Мохамед Хадир.
Позже в полиции Квебека заявили, что один из арестованных теперь считается свидетелем преступления, а не исполнителем. Официальных подробностей не сообщается.
В результате произошедшего во время воскресной вечерней молитвы нападения на мечеть погибли шесть человек, 18 получили ранения. Согласно последней информации, пять пострадавших находятся в больнице, двое - в тяжелом состоянии.