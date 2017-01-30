СМИ: исполнителем теракта в Квебек-Сити был канадец Александр Биссоннетт

ОТТАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадец Александр Биссоннетт считается единственным исполнителем теракта в мечети Квебек-Сити. Об этом сообщила франкоязычная радиостанция Радио-Канада.

Такую же информацию распространили квебекский телеканал TVA и местная газета La Presse. По их данным, 27-летний подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле, а позже сам позвонил в полицию и был арестован. Якобы у него в машине были найдены пистолет и автомат Калашникова. Предположительно, Биссоннетт франкоговорящий канадец, который принял ислам.

Ранее по факту нападения на мечеть были арестованы двое мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, предположительно, студенты местного университета Александр Биссоннетт и Мохамед Хадир.

Позже в полиции Квебека заявили, что один из арестованных теперь считается свидетелем преступления, а не исполнителем. Официальных подробностей не сообщается.

В результате произошедшего во время воскресной вечерней молитвы нападения на мечеть погибли шесть человек, 18 получили ранения. Согласно последней информации, пять пострадавших находятся в больнице, двое - в тяжелом состоянии.