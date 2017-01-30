Обама поддержал протесты против указов Трампа

ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Экс-президент США Барак Обама, покинувший Белый дом десять дней назад, выступил с заявлением, в котором поддержал протесты против политики действующего главы государства Дональда Трампа. "На кону американские ценности", - подчеркнул он. Слова бывшего американского лидера распространил в понедельник его официальный представитель Кевин Льюис.

По его словам, Обама "тронут уровнем вовлеченности (людей в общественную жизнь) по всей стране". "Действия граждан, реализующих свое конституционное право собираться, организовываться и делать так, чтобы представители власти их услышали - это именно то, что мы рассчитываем увидеть, когда на кону американские ценности", - привел слова экс- президента США Льюис.

Комментируя подписанный Трампом в минувшую пятницу указ, касающийся ужесточения миграционной политики, Льюис отметил, что Обама "в корне не согласен с дискриминационным подходом к людям по религиозному принципу".

На прошлой неделе Дональд Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Трамп также существенно сократил квоту на прием соискателей убежища Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Президент также ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.