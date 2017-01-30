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Акции протеста против указов Трампа проходят в аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне

Международная панорама
30 января, 23:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Акция была организована сразу несколькими общественными объединениями
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ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Телекамеры и люди с плакатами политического содержания встречали в понедельник пассажиров международных рейсов, прибывавших в аэропорт имени Даллеса в ближнем пригороде Вашингтона.

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© AP Photo/Alex Brandon

Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома

Там проходили акции протеста против решения президента США Дональда Трампа об ограничении доступа в страну жителям ряда государств с преимущественно мусульманским населением.

Один из активистов стоял с самодельным плакатом с надписью "Сначала придут за мусульманами, а потом..."

Полиция, которой в аэропорту было больше обычного, выделила для встречавших сектор, покидать который полицейские не разрешали. Впрочем, открыто нарушать общественный порядок никто и не пытался.

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Помимо плакатов наподобие "Я - мусульманин-беженец" в зоне прилета авиапассажиров встречало немало предложений бесплатной юридической помощи. Организаторы акции пояснили, что она была устроена сразу несколькими общественными объединениями, включая Коалицию в защиту прав иммигрантов. Желающим предлагали визитные карточки специалистов, готовых оказать помощь, причем не только юристов, но и психологов.

На прошлой неделе Трамп подписал два указа, ужесточающих иммиграционную политику США. В частности, он сделал более строгим порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана; при этом размещение мигрантов из Сирии было приостановлено на неопределенный срок. Указ также содержит распоряжение в целом приостановить реализацию программы приема переселенцев на 120 дней. Наконец, документ предписывает американским властям рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их странах религиозным меньшинствам.

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