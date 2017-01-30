Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии создание зон безопасности в САР

ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в минувшее воскресенье провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, в ходе которых, в частности, обсуждалась инициатива создания в Сирии и Йемене так называемых зон безопасности. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, саудовский лидер "согласился поддержать идею создания зон безопасности в Сирии и Йемене".

На прошлой неделе Трамп заявил о необходимости создания подобных зон для гражданского населения в САР. По его мнению, "Европа допустила огромную ошибку, позволив миллионам" беженцев попасть в Германию и другие европейские страны. Нынешний глава Белого дома назвал происходящее в Европе "катастрофой" и заявил, что не хочет повторения подобного в США.

Речь в данном случае, как сообщало ранее агентство Рейтер, идет о плане введения зон безопасности в Сирии и примыкающих к ней районах, где сирийские жители, покинувшие свою родину, смогут дождаться репатриации или потенциального переселения в третьи страны.