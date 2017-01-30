Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии создание зон безопасности в САР

Противолодочный самолет Ил-38Н получит имя бывшего командующего авиацией ВМФ ПотаповаАрмия и ОПК 31 января, 0:37
Агент: футболист Маурисио останется в "Зените", несмотря на интерес "Халла"Спорт 31 января, 0:27
Пучков в Приморье проверит ход ликвидации последствий прошлогоднего наводненияПроисшествия 31 января, 0:25
Медведев проведет в Кирове совещание о развитии ОПКАрмия и ОПК 31 января, 0:07
Нетаньяху намерен убедить Трампа ввести санкции в отношении Ирана после испытания ракетыМеждународная панорама 30 января, 23:59
Боец Минаков проведет поединок 23 февраля в Химках с американцем ЛиндерманомСпорт 30 января, 23:54
Боец UFC Макгрегор не будет сниматься в новом сезоне "Игры Престолов"Спорт 30 января, 23:52
Обама поддержал протесты против указов ТрампаМеждународная панорама 30 января, 23:48
Дверная щель для паралимпийцев: россиянам преградили путь на Игры-2018Спорт 30 января, 23:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в минувшее воскресенье провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, в ходе которых, в частности, обсуждалась инициатива создания в Сирии и Йемене так называемых зон безопасности. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
По его словам, саудовский лидер "согласился поддержать идею создания зон безопасности в Сирии и Йемене".
На прошлой неделе Трамп заявил о необходимости создания подобных зон для гражданского населения в САР. По его мнению, "Европа допустила огромную ошибку, позволив миллионам" беженцев попасть в Германию и другие европейские страны. Нынешний глава Белого дома назвал происходящее в Европе "катастрофой" и заявил, что не хочет повторения подобного в США.
Речь в данном случае, как сообщало ранее агентство Рейтер, идет о плане введения зон безопасности в Сирии и примыкающих к ней районах, где сирийские жители, покинувшие свою родину, смогут дождаться репатриации или потенциального переселения в третьи страны.