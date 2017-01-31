Трамп сталкивается с беспрецедентным обструкционизмом в Сенате Конгресса США

ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенаторы-демократы тормозят процесс утверждения ряда назначенцев президента США Дональда Трампа на руководящие посты в ключевых министерствах и ведомствах. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс- службой Белого дома.

"Президент Трамп сталкивается с обструкционизмом, который не применялся в отношении предыдущих лидеров", - говорится в тексте. Представители администрации отмечают, что на данный момент американский Сенат пока не утвердил 17 кандидатов на важные посты, предложенных новым главой государства. В то же время, спустя первые 11 дней пребывания экс-президента Барака Обамы в Белом доме в 2009 году это число составляло лишь семь человек. В случае с Джорджем Бушем-младшим в 2001 году сенаторы продолжали обсуждать лишь четырех выдвиженцев.

Верхняя палата Конгресса пока не утвердила, в частности, нового госсекретаря, министра финансов, генерального прокурора, министра торговли и энергетики.