Под петицией об отмене госвизита Трампа в Великобританию поставлено более 1,5 млн подписей

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Число подписей под заявлением с призывом отменить государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию превысило в понедельник 1,5 млн. На 21:30 по местному времени (00:30 мск) под этой петицией, размещенной на сайте парламента страны, было поставлено более 1,52 млн подписей.
Петицию под названием "Не допустить государственный визит Дональда Трампа в Соединенное Королевство" разместил в воскресенье некий Грэм Гест. Уже через несколько часов она набрала 100 тыс. подписей, необходимых для ее формального рассмотрения законодательным органом.
В тексте прошения указано, что "Дональду Трампу должен быть позволен въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, однако он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом". По мнению авторов петиции, "хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные" высказывания американского президента "лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским". "По этой причине в течение своего президентства Дональд Трамп не должен быть приглашен в Соединенное Королевство с официальным государственным визитом", - говорится в тексте электронного документа, где также отмечается, что возможная встреча Трампа с британским монархом может "стать позором" для нее.
Приглашение посетить Великобританию с государственным визитом в этом году, подписанное королевой Елизаветой II, Трампу передала премьер-министр Тереза Мэй во время встречи с главой администрации США в Белом доме в минувшую пятницу в Вашингтоне. В понедельник Мэй заявила, что "это приглашение остается в силе".