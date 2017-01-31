В Конгрессе США хотят разработать меры в ответ на ракетные испытания Ирана

ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Председатель комитета Сената Конгресса США по иностранным делам республиканец Роберт Коркер намерен работать вместе со своими коллегами и Белым домом с целью привлечения Ирана к ответственности за проведение ракетных испытаний. Заявление политика в понедельник распространила пресс-служба комитета.

"Я с нетерпением ожидаю начала совместной работы с моими коллегами и администрацией (США) с целью привлечь Иран к ответственности за данное и другие нарушения, обеспечив при этом самое жесткое применение существующих ограничений в отношении его ядерной программы", - сказал сенатор. "Ирану больше не будет позволено постоянно нарушать запрет на баллистические запуски, поддерживать терроризм, нарушать права человека и совершать другие враждебные действия, которые угрожают международному миру и безопасности", - добавил он.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что в воскресенье на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана был осуществлен испытательный пуск ракеты средней дальности, которая пролетела около 600 км. Как утверждает представитель Министерства обороны США, "это уже второй случай, когда Иран нарушает волю международного сообщества". Позднее пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что Белый дом в курсе проведения Ираном запуска.

Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН от 20 июля 2015 года содержит призыв к Исламской Республике не проводить подобные испытания. Тем не менее, по данным "Фокс ньюс", в июле прошлого года Иран уже осуществил такой пуск.