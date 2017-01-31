Беседа Фийона со следователями продлилась около пяти часов

ПАРИЖ, 31 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Беседа кандидата от партии "Республиканцы" на президентских выборах во Франции Франсуа Фийона со следователями в понедельник длилась около пяти часов. Об этом сообщил во вторник адвокат политика Антонен Леви.

"Беседа продлилась около пяти часов. Были предоставлены свидетельства относительно работы Пенелопы Фийон в качестве помощницы ее супруга, - отметил адвокат в эфире телеканала BFM TV. - И Франсуа Фийон, и его жена были довольны тем, что смогли встретиться со следователями, на чем они настаивали с самого начала, и отстоять свою позицию".

Леви подчеркнул, что были представлены данные, "опровергающие обвинения, выдвинутые газетой Le Canard enchaîné. "Мы хотим, чтобы расследование продвинулось и готовы, если потребуется, предоставить новые свидетельства того, что Пенелопа Фийон действительно выполняла полезную работу, находясь на посту помощника ее супруга в Национальном собрании: вела деловую переписку, правила речи господина Фийона, встречалась с людьми от его имени", - заключил он.

В понедельник днем Франсуа Фийон вместе с супругой прибыли для дачи свидетельских показаний в прокуратуру. Это была первая встреча политика со следователями в рамках предварительного расследования скандального дела, которое местные СМИ окрестили "Пенелопагейт".

"Пенелопагейт"

В минувшую среду во Франции вспыхнула общественная полемика, когда газета Le Canard enchaîné опубликовала журналистское расследование, в котором утверждала, что Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника при Франсуа Фийоне в Национальном собрании и получала положенное жалованье, но при этом "не выполняла никаких конкретных обязанностей".

Скандал принял весьма серьезный оборот. Местные СМИ окрестили дело "Пенелопагейт", поскольку он рискует оказать влияние на исход предвыборной кампании Фийона, долгое время считавшегося бесспорным фаворитом. Уже через несколько часов после появления публикации в Le Canard enchaîné французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении супруги Фийона, чтобы выяснить: была ли ее должность фиктивной, как утверждает газета, или все это относится к категории политических спекуляций.

Защита Фийона

Сам Фийон убежден, что речь идет о кампании, направленной на его очернение за три месяца до президентских выборов. "Хочу сказать, что я не нахожу слов, чтобы описать всю мерзость этого обвинения. Я занимаюсь политикой уже более 30 лет, знаю все правила, знал, что выдвигаясь на президентские выборы, буду вынужден столкнуться с разной клеветой, но не с подобной, не с той, которая состоит в том, чтобы совершить нападки на мою жену, чтобы ударить по мне", - отметил он ранее.