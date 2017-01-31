Главком ВС Норвегии заявил о необходимости диалога между США, РФ и НАТО

ОСЛО, 31 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии адмирал Хокон Бруун-Ханссен считает необходимым вести диалог с Москвой и разрядить ситуацию, сложившуюся в отношениях между США, НАТО и Россией. Об этом он сообщил в понедельник вечером Норвежскому телеграфному бюро перед тем, как выступить с ежегодной речью перед членами военного общества Осло.

"Важно, чтобы Норвегия, США и НАТО в отношениях с Россией сочетали меры сдерживания с диалогом. Это необходимо для того, чтобы разрядить сложившуюся к настоящему моменту напряженную ситуацию в сфере безопасности, - сказал адмирал, отвечая на вопрос о том, как он оценивает перспективы развития российско-американских отношений после первого телефонного разговора между президентами РФ и США. - Таким образом наличие диалога я считаю положительным моментом".

Вместе с тем в своем выступлении Бруун-Ханссен отметил, что политическое и военное усиление России создает новые вызовы для Норвегии и других членов Североатлантического альянса. Он указал на рост значения Арктики в российском оборонном планировании, обратив особое внимание на потенциал подводных сил ВМФ России. Адмирал сообщил, что Норвегия должна и уже предпринимает шаги, направленные на отражение новых потенциальных угроз, и будет расширять имеющиеся у нее возможности по сбору и анализу информации об обстановке в северных морях. Он также заявил, что государствам НАТО сейчас как никогда важно сохранять солидарность и единство, поскольку, по его мнению, членов организации "пытаются настроить друг против друга в попытке дестабилизировать альянс и расколоть его изнутри".

Одновременно Бруун-Ханссен подчеркнул, что в 2016 году у норвежских военных не было каких-либо претензий к их российским коллегам, которые демонстрируют "профессиональное отношение к делу".

Посольство РФ в Осло в этом месяце в свою очередь обращало внимание на повышение военных расходов Норвегии и других государств НАТО, существенное увеличение разведывательного потенциала Вооруженных сил королевства, а также планы его правительства, касающиеся размещения подразделения Корпуса морской пехоты США в западном гарнизоне Вэрнес и участия страны в создании системы ЕвроПРО. "В целом натовские военные приготовления в приграничных с Россией регионах, в том числе Норвегии, которой никогда не угрожала и не угрожает Россия, постоянное дислоцирование на территории ряда стран Восточной Европы и Прибалтики тяжелой военной техники США и развертывание там на ротационной основе дополнительных американских подразделений провоцируют напряженность и ведут к подрыву существующего баланса сил в Европе", - отмечается в заявлении диппредставительства.