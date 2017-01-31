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Исполнителю теракта в Квебек-Сити предъявлены обвинения по 11 пунктам

Международная панорама
31 января, 2:36 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
27-летнего канадца Александра Биссоннетта обвиняют в шести убийствах и пяти попытках убийства
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© EPA/ANDRE PICHETTE

ОТТАВА, 31 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Полиция провинции Квебек подтвердила личность исполнителя теракта в мечети города Квебек-Сити, ему уже предъявлены обвинения. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

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Исполнителем назван 27-летний канадец Александр Биссоннетт. Ему предъявлены обвинения в шести убийствах и пяти попытках убийства (речь идет о тяжело раненых людях). Ранее сообщалось, что второй подозреваемый по этому делу - Мохамед Хадир - после допроса был отпущен и теперь квалифицируется как свидетель теракта.

Известно, что после совершения атаки на мечеть Биссоннетт скрылся с места преступления на автомобиле, а потом сам позвонил в полицию и был арестован. Сообщалось, что у него в автомобиле были найдены пистолет и два автомата Калашникова. Также проходила информация, что задержанный - франкоговорящий канадец - принял ислам, однако пока эти сведения не получили официального подтверждения. Газета Journal de Québec побеседовала с бывшими сокурсниками Биссоннетта, которые охарактеризовали его, как сторонника праворадикальных идей.

В результате произошедшего во время воскресной вечерней молитвы нападения на мечеть погибли шесть человек, 18 получили ранения. Согласно последней информации, пять пострадавших находятся в больнице, двое - в тяжелом состоянии. По данным полиции, 39 человек смогли выжить в этом теракте.

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