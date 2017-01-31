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Правозащитники: Канада не должна больше считать США безопасной страной для беженцев

Международная панорама
31 января, 2:52 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
В обращении Amnesty International Дональд Трамп обвиняется в пренебрежении нормами международного права
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ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американское и канадское отделения правозащитной организации Amnesty International совместно обратились к властям Канады с призывом немедленно отозвать признание США "безопасной третьей страной" при рассмотрении вопросов, касающихся судьбы беженцев. Об этом говорится в распространенном ими в понедельник открытом письме на имя канадского министра по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Ахмеда Хуссейна.

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По словам авторов послания, в свете исполнительных указов президента США Дональда Трампа им "быстро стало совершенно ясно", что "Соединенные Штаты не могут рассматриваться Канадой в качестве безопасной страны для целей защиты беженцев". "Быстрое и леденящее наступление на права беженцев со стороны правительства США отражает вопиющее пренебрежение нормами международного права и фундаментальными представлениями о справедливости", - утверждают руководители американского и канадского филиалов Amnesty International, приводя целый перечень соглашений, которые, на их взгляд, нарушены новыми вашингтонскими властями. "Канаде жизненно важно немедленно принять меры к тому, чтобы находящиеся в США люди, претендующие на статус беженца и обращающиеся за защитой к Канаде, были в состоянии это делать", - добавляют они.

В пояснительной записке к открытому письму указывается, что у Вашингтона и Оттавы имеется межправительственное соглашение, в соответствии с которым Канада не рассматривает заявки потенциальных беженцев, направляющихся на ее территорию через соседнее государство. Вместо этого таким людям предлагается оформлять статус беженцев в США, которые считаются "безопасной третьей страной" для данных целей.

На прошлой неделе Трамп подписал два указа, ужесточающих иммиграционную политику США. В частности, он сделал более строгим порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана; при этом размещение мигрантов из Сирии приостановлено на неопределенный срок. Указ также содержит распоряжение в целом приостановить реализацию программы приема переселенцев на 120 дней. Наконец, документ предписывает американским властям рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их странах религиозным меньшинствам.

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Миграционная политика Трампа
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