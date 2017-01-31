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Сенат Конгресса США завершил дебаты по вопросу утверждения Тиллерсона госсекретарем

Международная панорама
31 января, 2:37 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Это решение означает, что вопрос об окончательном утверждении может быть поставлен на голосование на одном из ближайших заседаний
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Рекс Тиллерсон

Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Steve Helber

ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США в понедельник официально завершил дебаты по вопросу утверждения экс-главы ExxonMobil Рекса Тиллерсона в качестве нового госсекретаря. Прекращение прений поддержали 56 сенаторов, 43 высказались против.

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Данная формальная процедура имела важное значение, так как демократы, контролирующие 48 мест в Сенате, могли заблокировать утверждение Тиллерсона, потребовав применить правило, согласно которому для прекращения дебатов требовалось бы 60 голосов. Ранее многие из них высказывались против данной кандидатуры, в том числе, из-за связей Тиллерсона с Россией.

Принятое Сенатом решение означает, что вопрос о его окончательном утверждении может быть поставлен на голосование на одном из ближайших заседаний.

Бывший глава нефтяного гиганта был предложен на должность руководителя Госдепартамента президентом США Дональдом Трампом. Слушания с участием Тиллерсона в сенатском комитете по иностранным делам проходили в начале января и длились приблизительно девять часов - законодатели затронули такие темы, как конфликт в Сирии, отношения США с Россией, воссоединение Крыма с РФ. В частности, бизнесмен заявил, что готов поддержать предоставление смертоносного оборонительного оружия Украине, а также высказался за сохранение действующих санкций против России. В то же время он отметил, что Россия и США сталкиваются в том числе с общими террористическими угрозами.

В июне 2013 года на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин наградил Тиллерсона, который в то время управлял ExxonMobil, орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".

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