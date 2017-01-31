Reuters: Трамп во вторник подпишет указ, касающийся кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет во вторник указ, касающийся вопросов кибербезопасности. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, Трамп собирается дать поручение провести оценку средств для проведения США атак или организации защиты в киберпространстве. Как ранее писала газета Washington Post, ожидается, что вслед за этим США начнут действовать в этой сфере более агрессивно.