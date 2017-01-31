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Reuters: Трамп во вторник подпишет указ, касающийся кибербезопасности

Международная панорама
31 января, 2:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
По данным агентства, президент США собирается дать поручение провести оценку средств для проведения США атак или организации защиты в киберпространстве
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Alex Brandon, File

ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет во вторник указ, касающийся вопросов кибербезопасности. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, Трамп собирается дать поручение провести оценку средств для проведения США атак или организации защиты в киберпространстве. Как ранее писала газета Washington Post, ожидается, что вслед за этим США начнут действовать в этой сфере более агрессивно.

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