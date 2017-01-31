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Reuters: власти позволили 872 беженцам въехать в США

Международная панорама
31 января, 3:23 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
При этом не обозначено, уроженцами каких стран являются эти люди
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ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти США одобрили въезд в страну 872 беженцев, и уже на этой неделе они смогут пересечь границу, несмотря на подписанный ранее президентом Дональдом Трампом указ о приостановке приема иммигрантов. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ Министерства национальной безопасности (МНБ).

Данное решение было принято совместно Госдепартаментом и МНБ. При этом в документе не обозначено, уроженцами каких стран являются эти люди. Источник Reuters в МНБ в свою очередь уточнил, что данная группа прошла все необходимые проверки еще до подписания Трампом указа.

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