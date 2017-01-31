CNN: глава Минюста предостерегла от правового обоснования указов Трампа по иммиграции

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Временно исполняющая обязанности министра юстиции и генерального прокурора США Салли Йейтс проинструктировала подчиненных насчет нецелесообразности подготовки правового обоснования указов президента Дональда Трампа в области ужесточения иммиграционной политики. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN. По ее сведениям, и. о. министра юстиции сомневается в правомочности данных указов.

Как уточняет CNN, распоряжения Йейтс действуют до момента утверждения в Сенате Конгресса США кандидатуры нового министра юстиции. На этот пост выдвинут сенатор Джефф Сешнс, который не поддерживает запрет на въезд в страну мусульман. "Я не поддерживаю мысль о том, что мусульманам следует закрыть въезд в Соединенные Штаты", - заявил законодатель 10 января на слушаниях по утверждению его кандидатуры в Сенате.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона возьмет к себе не более 50 тысяч человек. Он также ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Решение Трампа спровоцировало волну негодования в американском обществе. В аэропортах США проходят акции протеста против задержания на основании указов иностранных граждан с действующими американскими визами, ряд пострадавших уже подал иски в суды. Новую иммиграционную политику подвергли критике генеральный директор автогиганта Ford Motor Марк Филдс, председатель совета директоров этой компании Билл Форд-младший, генеральный директор американского инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн, основатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и глава интернет-гиганта Google Сундар Пичаи.