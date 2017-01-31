Мэттис: США продолжат защищать Южную Корею от угрозы со стороны КНДР

ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр национальной обороны Республики Корея (РК) Хан Мин Гу обсудили дальнейшее усиление сотрудничества между двумя странами в ходе телефонного разговора в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

По словам представителей ведомства, министры условились предпринять шаги по укреплению альянса между двумя странами "с целью защиты от растущей угрозы со стороны Северной Кореи". Кроме того, Мэттис заверил своего коллегу в приверженности Вашингтона защите РК и готовности обеспечить "расширенное сдерживание с применением полного спектра возможностей США".

Республика Корея и США 8 июля прошлого года договорились о размещении на территории южной части Корейского полуострова американской системы ПРО THAAD. Завершить этот процесс планируется летом нынешнего года.

Переговоры о комплексе THAAD в свете последних северокорейских ракетно-ядерных испытаний Сеул и Вашингтон вели с 4 марта в рамках специально созданной для этого двусторонней рабочей группы. Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Предлогом для размещения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие угрозе со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.