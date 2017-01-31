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Мэттис: США продолжат защищать Южную Корею от угрозы со стороны КНДР

Международная панорама
31 января, 4:54 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Шеф Пентагона и министр национальной обороны Кореи министры договорились предпринять шаги по укреплению сотрудничествоа между двумя странами
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ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр национальной обороны Республики Корея (РК) Хан Мин Гу обсудили дальнейшее усиление сотрудничества между двумя странами в ходе телефонного разговора в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

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По словам представителей ведомства, министры условились предпринять шаги по укреплению альянса между двумя странами "с целью защиты от растущей угрозы со стороны Северной Кореи". Кроме того, Мэттис заверил своего коллегу в приверженности Вашингтона защите РК и готовности обеспечить "расширенное сдерживание с применением полного спектра возможностей США".

Республика Корея и США 8 июля прошлого года договорились о размещении на территории южной части Корейского полуострова американской системы ПРО THAAD. Завершить этот процесс планируется летом нынешнего года.

Переговоры о комплексе THAAD в свете последних северокорейских ракетно-ядерных испытаний Сеул и Вашингтон вели с 4 марта в рамках специально созданной для этого двусторонней рабочей группы. Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Предлогом для размещения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие угрозе со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.

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