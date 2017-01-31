Генерал Данфорд уверен, что и впредь сможет доводить свою позицию до президента США

ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд уверен, что и после реорганизации Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме сможет в полной мере доводить свою позицию до сведения президента страны Дональда Трампа. Такое мнение он выразил в понедельник вечером в кратком заявлении для печати.

Заявление генерала

На взгляд Данфорда, и при новой организации структур, занимающихся вопросами национальной безопасности в аппарате Белого дома (помимо СНБ, это еще и отдельный Совет по внутренней безопасности - прим. ТАСС), председатель КНШ ВС США "будет полностью участвовать в межведомственном процессе, призванном обеспечить получение президентом и членами его СНБ наилучших военных рекомендаций". Генерал заверил, что считал и считает честью для себя "служение президенту и родине" в качестве высшего профессионального военачальника.

В субботу Белый дом объявил о плане реорганизации аппарата СНБ США, в соответствии с которым председатель КНШ и директор национальной разведки впредь должны участвовать в заседаниях СНБ на уровне членов кабинета не на постоянной основе, а лишь по мере надобности - при обсуждении вопросов, требующих их присутствия. Кроме того, Трамп ввел в состав СНБ своего главного политстратега Стивена Бэннона. Это вызвало фурор - во-первых, потому, что прежде президенты старались скрупулезно отделять вопросы национальной безопасности от внутриполитических соображений, чтобы избегать любых подозрений в политизированности принятия решений в данной сфере; во вторых, из-за личной репутации Бэннона, считающегося идеологом консерваторов-националистов, так называемых альтернативных правых.

Критика слева и справа

Трампа критиковали за его решение не только демократы, включая бывшего помощника Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, но и влиятельные республиканцы, в том числе экс-министр обороны и директор ЦРУ Роберт Гейтс и председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн. Последний заявил телекомпании CBS по поводу состава СНБ США: "Если кто и есть незаменимый, так это, по-моему, председатель КНШ".

В итоге пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру пришлось в понедельник объясняться с журналистами на регулярном брифинге по поводу происшедшего. По сути он утверждал, что решение было неправильно понято или во всяком случае "неверно освещено" в прессе. Конкретно по поводу Данфорда пресс-секретарь сказал, что Трамп относится к тому с "величайшим уважением, как и ко всему КНШ в целом".

Два формата

Спайсер напомнил, что СНБ США работает в двух форматах: в полном составе под председательством президента страны и на уровне так называемого комитета первых лиц, то есть членов кабинета, при координирующей роли помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Мысль о том, будто председателя КНШ или директора национальной разведки понижают или устраняют, - полная ерунда, - продолжил пресс-секретарь. - Они присутствуют на каждом заседании СНБ, и им также всегда рады на заседаниях "комитета первых лиц". Если первые лица обсуждают нечто лежащее вне сферы их ответственности - некий внутренний вопрос, не касающийся военных, - то их присутствие не требуется, но, разумеется, они вольны присутствовать. Им будут рады".

На самом деле, как поясняли ТАСС сотрудники аппарата Белого дома при прежних администрациях США, заседания СНБ и "комитета первых лиц" собираются по персональным приглашениям. Те, кто не получает приглашений, на них не приезжают.

Возвращение ЦРУ

Для убедительности Спайсер на брифинге добавил, что субботний план реорганизации решено подкорректировать с тем, чтобы в состав СНБ вернулся еще и директор Центрального разведывательного управления США. Прямо ведя заочную полемику с Райс, пресс-секретарь напомнил, что при Обаме такого не было. "При нас ЦРУ входит (в состав СНБ), а при них не входило", - подчеркнул представитель Белого дома.