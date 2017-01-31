Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генерал Данфорд уверен, что и впредь сможет доводить свою позицию до президента США

Международная панорама
31 января, 4:57 UTC+3 /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США заверил, что считал и считает честью для себя "служение президенту и родине" в качестве высшего профессионального военачальника
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд уверен, что и после реорганизации Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме сможет в полной мере доводить свою позицию до сведения президента страны Дональда Трампа. Такое мнение он выразил в понедельник вечером в кратком заявлении для печати.

Заявление генерала

На взгляд Данфорда, и при новой организации структур, занимающихся вопросами национальной безопасности в аппарате Белого дома (помимо СНБ, это еще и отдельный Совет по внутренней безопасности - прим. ТАСС), председатель КНШ ВС США "будет полностью участвовать в межведомственном процессе, призванном обеспечить получение президентом и членами его СНБ наилучших военных рекомендаций". Генерал заверил, что считал и считает честью для себя "служение президенту и родине" в качестве высшего профессионального военачальника.

В субботу Белый дом объявил о плане реорганизации аппарата СНБ США, в соответствии с которым председатель КНШ и директор национальной разведки впредь должны участвовать в заседаниях СНБ на уровне членов кабинета не на постоянной основе, а лишь по мере надобности - при обсуждении вопросов, требующих их присутствия. Кроме того, Трамп ввел в состав СНБ своего главного политстратега Стивена Бэннона. Это вызвало фурор - во-первых, потому, что прежде президенты старались скрупулезно отделять вопросы национальной безопасности от внутриполитических соображений, чтобы избегать любых подозрений в политизированности принятия решений в данной сфере; во вторых, из-за личной репутации Бэннона, считающегося идеологом консерваторов-националистов, так называемых альтернативных правых.

Критика слева и справа

Трампа критиковали за его решение не только демократы, включая бывшего помощника Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, но и влиятельные республиканцы, в том числе экс-министр обороны и директор ЦРУ Роберт Гейтс и председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн. Последний заявил телекомпании CBS по поводу состава СНБ США: "Если кто и есть незаменимый, так это, по-моему, председатель КНШ".

В итоге пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру пришлось в понедельник объясняться с журналистами на регулярном брифинге по поводу происшедшего. По сути он утверждал, что решение было неправильно понято или во всяком случае "неверно освещено" в прессе. Конкретно по поводу Данфорда пресс-секретарь сказал, что Трамп относится к тому с "величайшим уважением, как и ко всему КНШ в целом".

Два формата

Спайсер напомнил, что СНБ США работает в двух форматах: в полном составе под председательством президента страны и на уровне так называемого комитета первых лиц, то есть членов кабинета, при координирующей роли помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Мысль о том, будто председателя КНШ или директора национальной разведки понижают или устраняют, - полная ерунда, - продолжил пресс-секретарь. - Они присутствуют на каждом заседании СНБ, и им также всегда рады на заседаниях "комитета первых лиц". Если первые лица обсуждают нечто лежащее вне сферы их ответственности - некий внутренний вопрос, не касающийся военных, - то их присутствие не требуется, но, разумеется, они вольны присутствовать. Им будут рады".

На самом деле, как поясняли ТАСС сотрудники аппарата Белого дома при прежних администрациях США, заседания СНБ и "комитета первых лиц" собираются по персональным приглашениям. Те, кто не получает приглашений, на них не приезжают.

Возвращение ЦРУ

Для убедительности Спайсер на брифинге добавил, что субботний план реорганизации решено подкорректировать с тем, чтобы в состав СНБ вернулся еще и директор Центрального разведывательного управления США. Прямо ведя заочную полемику с Райс, пресс-секретарь напомнил, что при Обаме такого не было. "При нас ЦРУ входит (в состав СНБ), а при них не входило", - подчеркнул представитель Белого дома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
3
Обама поддержал протесты против указов Трампа
4
Депутат Рады обвинил Порошенко в попытках присвоить нефтегазовый бизнес Ахметова
5
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
6
Юри Ратас: "усыхать" торговле Эстонии и России уже некуда
7
Первая попытка японского грузового корабля убрать мусор с орбиты Земли провалилась
Темы дня
Реклама