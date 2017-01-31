Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс от должности

Международная панорама
31 января, 5:27 дата обновления: 31 января, 6:14 UTC+3
В Белом доме отметили, что Йейтс была назначена в период работы администрации экс-президента Барака Обамы и неважно справлялась с обеспечением охраны границ и борьбой с нелегальной иммиграцией
Поделиться
Материал из 1 страницы
Салли Йейтс

Салли Йейтс

© AP Photo/J. David Ake

ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером отстранил исполняющую обязанности генерального прокурора и министра юстиции США Салли Йейтс от должности после того, как она выразила сомнение в правомочности указа в области ужесточения иммиграционной политики. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Читайте также новости по теме:
Миграционная политика Трампа
© AP Photo/Evan Vucci
Обама поддержал протесты против указов Трампа
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы
Трамп: меры по ограничению миграции направлены на борьбу с террором

"Исполняющая обязанности генерального прокурора Салли Йейтс предала Министерство юстиции, отказавшись выполнять законный указ, призванный защитить граждан Соединенных Штатов", - говорится в тексте.

В Белом доме отметили, что Йейтс была назначена в период работы администрации экс-президента Барака Обамы и неважно справлялась с обеспечением охраны границ и борьбой с нелегальной иммиграцией.

"Этим вечером президент Трамп освободил госпожу Йейтс от ее служебных обязанностей, назначив Дану Боэнте, федерального прокурора Восточного округа Вирджинии, исполняющим обязанности генпрокурора до тех пор, пока сенатор Джефф Сешнс не будет окончательно утвержден Сенатом", - указывается в заявлении. В нем также говорится, что демократы в верхней палате Конгресса задерживают процесс назначения Сешнса "исключительно по политическим причинам".

Как ранее сообщила телекомпания CNN, Йейтс проинструктировала своих подчиненных насчет нецелесообразности подготовки правового обоснования указов Трампа в области ужесточения иммиграционной политики. Распоряжения Йейтс действуют до момента утверждения в Сенате кандидатуры нового министра юстиции, на пост которого выдвинут Сешнс.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона возьмет к себе не более 50 тысяч человек. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
3
Обама поддержал протесты против указов Трампа
4
Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс от должности
5
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
6
Депутат Рады обвинил Порошенко в попытках присвоить нефтегазовый бизнес Ахметова
7
CNN: глава Минюста предостерегла от правового обоснования указов Трампа по иммиграции
Темы дня
Реклама