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Верховный суд Венесуэлы определил условия ухода президента страны в отставку

Международная панорама
31 января, 5:59 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
В начале января парламент Венесуэлы, находящийся под контролем оппозиции, принял резолюцию об оставлении поста президентом Мадуро
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МЕХИКО, 31 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Верховный суд (ВС) Венесуэлы назвал условия, при которых решение главы государства покинуть пост может быть признано действительным. Соответствующее постановление высшей судебной инстанции Боливарианской Республики было обнародовано в понедельник.

"Оставление поста, о котором говорится в 233-й статье конституции, происходит при наличии трех условий, таких, как намерение президента страны оставить пост, неимение (у отсутствия президента на своем посту) причины или оправдания, а также постоянный и окончательный характер отсутствия президента", - отмечается в документе. ВС вновь отметил, что президент Николас Мадуро в полном объеме исполняет свои полномочия.

В начале января парламент Венесуэлы, находящийся под контролем оппозиции, принял резолюцию об оставлении поста президентом Мадуро. Верховный суд в связи с этим напомнил, что у Национальной ассамблеи нет полномочий, чтобы отстранить главу государства от власти, а позднее признал решение высшего законодательного органа недействительным.

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Мадуро, Николас
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