СБ ООН проведет внеочередное заседание из-за испытания Ираном ракеты

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в срочном порядке обсудит проведенное Ираном ракетное испытание. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse.
Заседание созвано по инициативе США. Ранее немедленной реакции на действия Исламской Республики потребовал от СБ ООН Израиль.
В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что в воскресенье на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана был осуществлен испытательный пуск ракеты средней дальности. Между тем резолюция 2231 СБ ООН от 20 июля 2015 года содержит призыв к Ирану не проводить подобные испытания.