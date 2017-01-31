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WSJ: США на этой неделе перебросят часть танков из Польши в страны Балтии

Международная панорама
31 января, 6:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Техника будет передислоцирована после завершения совместных американо-польских учений
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© AP Photo/Krzysztof Zatycki

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Часть американских танков "Абрамс", развернутых на ротационной основе согласно плану операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"), будет доставлена уже на этой неделе из Польши в Латвию, Литву и Эстонию. Это произойдет после завершения начавшихся в понедельник совместных американо-польских учений, сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

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Издание не уточняет, сколько именно танков планируется перебросить в три прибалтийские страны. Однако газета информировала, что бронетехника с экипажами будет дислоцирована там до весны.

Решение о размещении в Польше танковой бригады было принято на саммите НАТО в Варшаве в июле прошлого года. Численность бригады составляет 3,5 тысячи солдат. Они располагают десятками единиц бронетехники, включая 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin. Американская бригада размещается на четырех базах в городах Жагань, Свентошув, Сквежина и Болеславец на западе страны.

Cогласно планам НАТО, в апреле в Польше появится также многонациональный батальон альянса. Эти силы будут размещены на северо-востоке республики. В состав этой группы войдут 800 солдат, в основном из США, также среди них будут представители Румынии и Великобритании.

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