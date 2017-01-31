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Перед посольством США в Токио прошла демонстрация против иммиграционной политики Трампа

Международная панорама
31 января, 6:24 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
В протестной акции приняли участие около 30 человек
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ТОКИО, 31 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Демонстрация против иммиграционной политики американского президента Дональда Трампа прошла во вторник перед посольством США в Токио. Об этом сообщает общественное телевидение NHK.

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Отмечается, что в протестной акции приняли участие около 30 человек. Участники демонстрации держали плакаты и транспаранты с лозунгами: "Нет запрету на въезд беженцев!" и "Нужно строить мосты, а не стены". "Мы считаем, что такая политика - антиконституционная, и все жители США должны выступить против нее", - подчеркнул один из участников митинга.

На прошлой неделе президент Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием соискателей убежища Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона возьмет к себе не более 50 тыс. человек. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

25 января Трамп подписал указ о строительстве "крупного физического барьера" на границе с Мексикой и сообщил, что его реализация "начнется немедленно".

Решения Трампа спровоцировали волну негодования в американском обществе. Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил о решении подать судебный иск, направленный на отмену положений указов президента об ужесточении иммиграционного контроля. По словам Фергюсона, его намерен поддержать ряд крупных технологических компаний, включая Amazon и Expedia. Согласно данным CNN, аналогичные шаги предприняты в штатах Вирджиния, Нью-Йорк, Массачусетс и Калифорния.

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