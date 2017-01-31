Reuters: интернет-компании США согласуют экспертное заключение в отношении указов Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Руководители ведущих технологических компаний США планируют во вторник провести встречу с целью согласования экспертного заключения в поддержку исковых жалоб, поданных против указов президента Дональда Трампа, которые ужесточают иммиграционную политику. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию GitHub, обеспечивающую платформу для совместной разработки интернет-проектов.
В числе участников предстоящей встречи названы представители компании Alphabet, владеющей Google, онлайн-сервиса Airbnb и оператора видеосервиса Netflix.
На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона возьмет к себе не более 50 тысяч человек. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
Решение Трампа спровоцировало волну негодования в американском обществе. Генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил о решении подать судебный иск, направленный на отмену положений указов президента об ужесточении иммиграционного контроля. По словам Фергюсона, его намерен поддержать ряд крупных технологических компаний, включая Amazon и Expedia. Согласно данным CNN, аналогичные шаги предприняты в штатах Вирджиния, Нью-Йорк, Массачусетс и Калифорния.
Новую иммиграционную политику раскритиковали генеральный директор автогиганта Ford Motor Марк Филдс, председатель совета директоров этой компании Билл Форд-младший, генеральный директор американского инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн, основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и глава интернет-гиганта Google Сундар Пичаи.