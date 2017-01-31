Губернатор Окинавы отправился в США для обсуждения вопроса по переносу авиабазы

ТОКИО, 31 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Губернатор самой южной японской префектуры Окинава Такэси Онага во вторник отправился с визитом в США, где попытается донести до новой американской администрации позицию по авиабазе корпуса морской пехоты США Футэмма, за вывод которой за пределы региона активно выступает местное население.

"В США сейчас совершенно другой президент - такого президента еще не было. Я хотел бы провести различные встречи и сделать так, чтобы переноса базы в Хэноко не было", - подчеркнул Онага перед вылетом.

Авиабаза Футэмма морской пехоты США расположена на юге Окинавы в густонаселенном городе Гинован. Его жители давно добивались ликвидации этого объекта, считая, что полеты дислоцированных там конвертопланов MV-22 Osprey представляют угрозу для местного населения. Движение за перенос базы резко активизировалось после того, как 13 декабря разбился один из летательных аппаратов. В конце декабря прошлого года центральные власти возобновили строительные работы в районе Хэноко на северо-востоке острова Окинава для переноса базы Футэмма, несмотря на протесты местного населения и руководства префектуры.

Японо-американские переговоры о судьбе Футэммы идут с 2006 года. Местные власти и временами даже правительство Японии предлагали убрать базу за пределы Окинавы, однако в конечном итоге Токио и Вашингтон договорились перенести ее в менее населенный район Хэноко. Власти Окинавы были против этого, однако в 2013 году ее прежний губернатор Хирокадзу Накаима согласился с таким вариантом. Его преемник Онага занимает более жесткую позицию по проблеме переноса и регулярно дает понять, что не собирается отступать в этом вопросе.