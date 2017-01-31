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Губернатор Окинавы отправился в США для обсуждения вопроса по переносу авиабазы

Международная панорама
31 января, 7:38 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Такэси Онага подчеркнул, что хотел бы провести различные встречи и сделать так, чтобы переноса базы в Хэноко не было
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ТОКИО, 31 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Губернатор самой южной японской префектуры Окинава Такэси Онага во вторник отправился с визитом в США, где попытается донести до новой американской администрации позицию по авиабазе корпуса морской пехоты США Футэмма, за вывод которой за пределы региона активно выступает местное население.

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"В США сейчас совершенно другой президент - такого президента еще не было. Я хотел бы провести различные встречи и сделать так, чтобы переноса базы в Хэноко не было", - подчеркнул Онага перед вылетом.

Авиабаза Футэмма морской пехоты США расположена на юге Окинавы в густонаселенном городе Гинован. Его жители давно добивались ликвидации этого объекта, считая, что полеты дислоцированных там конвертопланов MV-22 Osprey представляют угрозу для местного населения. Движение за перенос базы резко активизировалось после того, как 13 декабря разбился один из летательных аппаратов. В конце декабря прошлого года центральные власти возобновили строительные работы в районе Хэноко на северо-востоке острова Окинава для переноса базы Футэмма, несмотря на протесты местного населения и руководства префектуры.

Японо-американские переговоры о судьбе Футэммы идут с 2006 года. Местные власти и временами даже правительство Японии предлагали убрать базу за пределы Окинавы, однако в конечном итоге Токио и Вашингтон договорились перенести ее в менее населенный район Хэноко. Власти Окинавы были против этого, однако в 2013 году ее прежний губернатор Хирокадзу Накаима согласился с таким вариантом. Его преемник Онага занимает более жесткую позицию по проблеме переноса и регулярно дает понять, что не собирается отступать в этом вопросе.

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