Басурин: около 80 украинских силовиков погибли в Донбассе за два дня

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Реальные потеpи укpаинской аpмии в Донбассе за последние двое суток составили не менее 78 военных убитыми и 76 - pанеными.

Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Разведкой ДНР получен доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктоpа Муженко о реальных потерях украинских силовиков за 29 и 30 января, представленный президенту Украины и ставший причиной его экстренного возвращения из Германии, - сказал Басурин. - Согласно имеющимся материалам, за указанный период в морги Украины поступили: в Селидово - 29 тел, Красноармейск - 41 тело, Новый Труд - 8 тел погибших и 14 раненых, Часов Яр - 62 раненых бойца".

Он также добавил, что украинское командование намеренно скрывает потери во избежание паники в подразделениях ВСУ и среди мирного населения Украины.

"Мы обнародуем эту информацию, чтобы дать возможность Петру Порошенко со временем лично, глядя в глаза матерям погибших и покалеченных военнослужащих, дать объяснения, ради каких амбиций он загубил столько людей, и какую ему победу принесли свыше 70 отправленных на тот свет бойцов", - подчеркнул представитель командования ДНР.

В последние дни обстановка вдоль линии соприкосновения обострилась, число обстрелов резко возросло. Оперативное командование ДНР также отмечает рост числа разрушений, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. По его данным, украинские силовики накануне вечером атаковали республику в pайоне Ясиноватой, используя минометы и танки.