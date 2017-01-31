Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Басурин: около 80 украинских силовиков погибли в Донбассе за два дня

Международная панорама
31 января, 8:43 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 31, января. /ТАСС
Разведка ДНР получила доклад начальника Генштаба ВС Украины о потерях личного состава
Поделиться
Материал из 1 страницы

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Реальные потеpи укpаинской аpмии в Донбассе за последние двое суток составили не менее 78 военных убитыми и 76 - pанеными.

Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Разведкой ДНР получен доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктоpа Муженко о реальных потерях украинских силовиков за 29 и 30 января, представленный президенту Украины и ставший причиной его экстренного возвращения из Германии, - сказал Басурин. - Согласно имеющимся материалам, за указанный период в морги Украины поступили: в Селидово - 29 тел, Красноармейск - 41 тело, Новый Труд - 8 тел погибших и 14 раненых, Часов Яр - 62 раненых бойца".

Он также добавил, что украинское командование намеренно скрывает потери во избежание паники в подразделениях ВСУ и среди мирного населения Украины.

"Мы обнародуем эту информацию, чтобы дать возможность Петру Порошенко со временем лично, глядя в глаза матерям погибших и покалеченных военнослужащих, дать объяснения, ради каких амбиций он загубил столько людей, и какую ему победу принесли свыше 70 отправленных на тот свет бойцов", - подчеркнул представитель командования ДНР.

В последние дни обстановка вдоль линии соприкосновения обострилась, число обстрелов резко возросло. Оперативное командование ДНР также отмечает рост числа разрушений, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. По его данным, украинские силовики накануне вечером атаковали республику в pайоне Ясиноватой, используя минометы и танки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
3
Юрий Чайка: каждому воздастся!
4
Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс от должности
5
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
6
Басурин: около 80 украинских силовиков погибли в Донбассе за два дня
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама