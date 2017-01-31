СМИ: ООН выделит $6 млн на гуманитарную помощь КНДР в первой половине 2017 года

Курский производитель панелей ПВХ обновил производственные мощностиБанк историй успеха 31 января, 9:02
Вернблум: прекрасно понимаю футболистов, уезжающих в Китай за деньгамиСпорт 31 января, 9:01
New York Post: клуб НХЛ "Рейнджерс" продлил контракт с главным тренером ВиньоСпорт 31 января, 8:51
Власти Нижегородской области рассчитывают, что "Олимпиец" выйдет в РФПЛ к 2020 годуСпорт 31 января, 8:10
Президент Мексики предрек стране непростые времена из-за осложнения отношений с СШАМеждународная панорама 31 января, 8:01
Ростехнадзор признал взрывоопасным участок шахты "Заречная" в Кемеровской областиПроисшествия 31 января, 7:50
Южная Корея усилит контроль качества батарей телефонов после инцидентов с SamsungЭкономика и бизнес 31 января, 7:50
Повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области позволит заменить около 10 км теплосетейСибирь 31 января, 7:30
Стадион Прохорова Barclays Center может перестать принимать матчи "Айлендерс" в НХЛСпорт 31 января, 7:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 31 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. ООН выделит на гуманитарную помощь КНДР $6 млн в первой половине 2017 года. Об этом сообщило южнокорейское радио KBS.
"Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечает радиостанция.
По ее данным, средства получат международные организации, работающие в КНДР, с целью приобретения товаров гуманитарного назначения, обеспечения продовольственной безопасности и нужд здравоохранения.
Всего ООН выделяет в первой половине текущего года около $100 млн девяти странам, испытывающим острую нехватку средств на гуманитарные нужды. Среди них Камерун, КНДР, Ливия, Мадагаскар, Мали, Нигер, Нигерия, Сомали, Уганда.