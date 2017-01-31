СМИ: ООН выделит $6 млн на гуманитарную помощь КНДР в первой половине 2017 года

СЕУЛ, 31 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. ООН выделит на гуманитарную помощь КНДР $6 млн в первой половине 2017 года. Об этом сообщило южнокорейское радио KBS.

"Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечает радиостанция.

По ее данным, средства получат международные организации, работающие в КНДР, с целью приобретения товаров гуманитарного назначения, обеспечения продовольственной безопасности и нужд здравоохранения.

Всего ООН выделяет в первой половине текущего года около $100 млн девяти странам, испытывающим острую нехватку средств на гуманитарные нужды. Среди них Камерун, КНДР, Ливия, Мадагаскар, Мали, Нигер, Нигерия, Сомали, Уганда.