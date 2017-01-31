AP: программа Пентагона по противодействию ИГ в интернете неэффективна

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Программа Минобороны США, известная как WebOps, по противодействию пропаганде террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в интернете является неэффективной. Такое утверждение содержится в опубликованном расследовании агентства Associated Press (АР).

Источники агентства утверждают, что среди руководства WebOps царят некомпетентность, кумовство и подтасовывание результатов работы. Несколько человек, владеющих информацией о программе, заявляют, что она неэффективна.

Ряд действующих и бывших сотрудников программы привели примеры некомпетентности, например, указали на коллег- арабистов, которые не владеют свободно арабским языком и имеют лишь самые поверхностные представления об исламе. Четверо сотрудников WebOps заявили агентству, что лично были свидетелями искажения данных о работе программы для создания впечатления ее успешности.

Официальный представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил Энди Стивенс не ответил на запросы агентства о программе WebOps.