Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: начались работы по подъему горняков из шахты Засядько в Донецке

Международная панорама
31 января, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Шахта оказалась обесточенной в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Спасатели начали работы по подъему на поверхность 200 горняков, оказавшихся сегодня заблокированными в шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка. Об этом заявил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сейчас подвезли туда генератор и начинают проводить работы по подъему горняков наверх", - сказал он.

Ранее сегодня в оперативном командовании ДНР сообщили о том, что шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка оказалась обесточенной в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков. В результате под землей оказались заблокированы около 200 горняков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Басурин, Эдуард Александрович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Юрий Чайка: каждому воздастся!
3
Басурин: около 80 украинских силовиков погибли в Донбассе за два дня
4
Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс от должности
5
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
6
Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту
7
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
Темы дня
Реклама