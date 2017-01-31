СМИ: начались работы по подъему горняков из шахты Засядько в Донецке

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Спасатели начали работы по подъему на поверхность 200 горняков, оказавшихся сегодня заблокированными в шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка. Об этом заявил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сейчас подвезли туда генератор и начинают проводить работы по подъему горняков наверх", - сказал он.

Ранее сегодня в оперативном командовании ДНР сообщили о том, что шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка оказалась обесточенной в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков. В результате под землей оказались заблокированы около 200 горняков.