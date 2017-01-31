СМИ: у консалтинговой компании Франсуа Фийона нет российских клиентов

ПАРИЖ, 31 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Созданная бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном консалтинговая компания 2F Conseil не имеет российских клиентов. Об этом заявил в эфире телеканала BFM TV сенатор Брюно Ретайо, возглавляющий предвыборную кампанию Фийона, выдвинувшего свою кандидатуру на пост президента Франции.

"Могу заверить вас, что у консалтинговой компании Франсуа Фийона нет среди клиентов компаний или организаций из России", - сказал Ретайо, возглавляющий также фракцию партии "Республиканцы" в сенате.

Доходы растут

Тем самым политик дал ответ на обвинения, выдвинутые накануне Янником Жадо, лидером партии "Европа экология - Зеленые". Он заявил, что "в течение пяти лет Франсуа Фийон в четыре раза увеличил свой доход", в частности получая по €17 тыс. в месяц от "клиента, происхождение которого тщательно скрывается". "Ходят слухи, что Фийон работает на российские компании. Неудивительны в этой связи его благосклонные высказывания относительно российского президента", - сказал Янник Жадо.

По данным BFM TV, консалтинговая компания Фийона имеет в настоящее время оборотный капитал, превышающий €1 млн. Причем такого уровня она достигла всего за три с половиной года. По данным из окружения Фийона, большая часть дохода получена в виде оплаты от выступлений политика на конференциях и коллоквиумах, отмечает телеканал.

В этой связи во французских СМИ уже поднимался вопрос о том, что Фийон получил крупные средства за несколько выступлений в прошлом году на коллоквиумах в России. Однако, как подчеркнул советник Фийона по финансовым вопросам Жером Шартье, политик "не получал никаких денег за выступления в России".

Фийон как фигурант

В настоящее время Франсуа Фийон проходит фигурантом по делу о возможном хищении государственных средств в Национальном собрании Франции. Газета Le Canard enchaîné утверждает, что он фиктивно устроил на работу своим помощником в Национальном собрании свою супругу Пенелопу Фийон и выплатил ей таким образом €500 тыс. в качестве зарплаты.

Как подчеркнул Ретайо, "эта публикация была инспирирована и намеренно сделана в данный момент рядом французских СМИ, которые, по существу, испортили Франсуа Фийону начало его предвыборной кампании". В то же время он заверил, что Фийон, после того, как он дал вчера показания следствию, "спокоен и уверен в будущем".