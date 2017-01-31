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НАТО в феврале усилит присутствие в регионе Черного моря

Международная панорама
31 января, 12:38 дата обновления: 31 января, 12:46 UTC+3
Как сообщил генсек альянса, разработка соответствующего пакета мер будет завершена на встрече министров обороны 15-16 февраля в Брюсселе
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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

© EPA/STEPHANIE LECOCQ

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. НАТО завершит разработку пакета мер по усилению военного присутствия в регионе Черного моря на встрече министров обороны 15-16 февраля в Брюсселе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с новым президентом Болгарии Руменом Радевым.

"НАТО финализирует пакет мер по усилению военного присутствия в черноморском регионе на суше, в море и в воздухе на предстоящей встрече министров обороны альянса в феврале", - сказал он.

Диалог с позиции силы

НАТО и новая администрация США "не нацелены на холодную войну и конфронтацию с Россией", а "хотят диалога, но с позиции силы", заявил Столтенберг.

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"Я говорил по телефону с новым президентом США. НАТО и новая администрация США не нацелены на конфронтацию и не хотят новой холодной войны с Россией. Нам необходим политический диалог для снятия напряженности, но с позиции силы", - сказал он.

"Действия НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе и Черноморском регионе носят сбалансированный характер и являются ответом на решительные действия России, ее готовность использования военной силы", - добавил генсек.

В свою очередь, Румен Радев заявил: "Усиление НАТО должно идти рука об руку с углублением политического диалога с Россией. Это необходимо, чтобы избежать конфронтации".

Развертывание войск НАТО у границ РФ

В настоящий момент НАТО приступила к развертыванию у границ с РФ в странах Прибалтики и Польше четырех многонациональных батальонов численностью до 1,5 тысячи каждый, создания в приграничной зоне запасов оружия и размещения там тяжелой техники, для вооружения передовых частей в случае конфликта.

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Вдоль границы с РФ, Белоруссией и Украиной также созданы восемь местных штабных структур, задачей которых является управление переброской военных сил в этот район в случае конфликта. Помимо этого, США в ближайшее время начнут размещение своей танковой бригады в Польше.

На саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года страны альянса приняли решение о развертывании смешанной учебной бригады НАТО в Румынии, однако точные параметры этого подразделения пока не определены. С 2014 года альянс значительно нарастил свою воздушную деятельность в регионе, включая регулярные полеты самолетов дальнего радиолокационного наблюдения "АВАКС" (AWACS).

Страны НАТО, в первую очередь США также стремятся поддерживать постоянное присутствие своих военных кораблей в Черном море, однако все эти меры пока носят точечный характер и не являются частью внятной доктрины.

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Персоны
Радев, Румен Столтенберг, Йенс
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