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Сотрудники МЧС ДНР эвакуировали 60 горняков из аварийной шахты Засядько в Донецке

Международная панорама
31 января, 12:51 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 31, января. /ТАСС
Шахта оказалась обесточенной в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков
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ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Спасатели МЧС провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подняли на поверхность 60 горняков, оказавшихся заблокированными в шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 12 часов, МЧС ДНР подняли на поверхность 60 горняков. Работы по эвакуации оставшихся продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник в оперативном командовании ДНР сообщили о том, что шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка оказалась обесточенной в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков. В результате под землей оказались заблокированы около 200 горняков.

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