ООН возобновила доставку помощи в Дейр-эз-Зор

ЖЕНЕВА, 31 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) возобновила доставку помощи по воздуху в сирийский город Дейр-эз-Зор, приостановленную 15 января по мотивам безопасности в связи с ожесточенными боями в городе. Об этом сообщила официальный представитель ВПП Беттина Люшер.

"ВПП и ее партнеры возобновили 29 января операцию по сбрасыванию грузов помощи в Дейр-эз-Зор, которая была приостановлена 15 января ввиду (отсутствия надлежащих) условий безопасности на местности", - отметила она, пояснив, что для сбрасывания грузов сейчас используется "альтернативная зона".

С апреля 2016 года ВПП провела 179 операций по доставке гуманитарных грузов в Дейр-эз-Зор. Всего было доставлено более 3340 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Помощь получили 93,5 тысяч человек.

Подконтрольная сирийскому правительству часть Дейр-эз- Зора, в которой, по данным ООН, проживают более 90 тысяч человек, находится на осадном положении с 2014 года. 15 января боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) начали массированное наступление и к 17 января смогли разрезать этот район надвое. 15 января Всемирная продовольственная программа ООН приостановила операцию по доставке гуманитарной помощи в Дейр-эз-Зор после того, как террористы из ИГ взяли под контроль зону в 3 км к западу от городского аэропорта, куда сбрасывался груз.