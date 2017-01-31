Глава МИД Венгрии встретится 1 февраля с главами МИД РФ, Минздрава и Росатома

ВЕНА, 31 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто проведет в среду, 1 февраля, переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой и главой Росатома Алексеем Лихачевым. Об этом сообщает агентство MTI со ссылкой на сообщение венгерского МИД.

Встречи пройдут за день до официального визита президента России Владимира Путина в Будапешт, который запланирован на 2 февраля, отмечает агентство.

Переговоры с Лавровым пройдут вечером в среду, а в четверг утром Сийярто встретится с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Венгерская сторона также сообщила, что за безопасное пребывание российского лидера и членов высокопоставленной делегации из России будет отвечать Антитеррористический центр Венгрии (ТЕК).

Усиленные меры безопасности будут предприняты в первый день пребывания российских министров в среду и в четверг, когда в Будапешт прибудет Путин. Уже усилена охрана многих дорог в черте города и подъездов к правительственным зданиям.

23 января Лавров и Сийярто обсудили в Москве подготовку к саммиту 2 февраля в Будапеште. Венгерская сторона "с нетерпением ждет визита (Путина - прим. ТАСС) в связи с быстрой сменой международной обстановки", отметил тогда Сийярто.

Лавров со своей стороны заявил, что Венгрия также подтвердила намерение расширить работу по атомной электростанции "Пакш" при участии Росатома.