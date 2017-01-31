Преследование фаворита: Франсуа Фийон, "Пенелопагейт" и выборы президента

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Беседа следователей с бывшим премьер-министром Франции и официальным кандидатом на пост президента от партии "Республиканцы" Франсуа Фийоном в понедельник длилась около пяти часов. Репутацию бывшего главы парламента поставила под сомнение французская сатирическая газета Le Canard enchaîné (франц. "Закованная утка"). О сути скандала, его влиянии на президентскую гонку и о профессиональном прошлом Фийона – в материале ТАСС.
Фийон – один из наиболее опытных политиков и государственных деятелей во Франции. Вершиной его карьеры стал пост премьер-министра в правительстве Николя Саркози, который он занимал с 2007 по 2012 год, вплоть до ухода в отставку после победы на выборах нынешнего президента-социалиста Франсуа Олланда.
С 1993 по 1995 годы Фийон был министром высшего образования и исследований в правительстве Франсуа Миттерана.
В правительстве Жака Ширака он сменил четыре министерских поста. В 1995 году Фийон стал министром информационных технологий и почты, с 1995 по 1997 год был министром-делегатом почты, телекоммуникаций и космоса, с 2002 по 2004 год – министром социальных дел, труда и солидарности, а с 2004 по 2005 – министром национального образования, высшего образования и исследований.
25 января еженедельная газета Le Canard enchaîné вышла с громким заголовком на первой странице: "600,000 евро заработанные Пенелопой, которые портят (отравляют) Фийона".
В статье утверждается, что на протяжении восьми лет Пенелопа Фийон числилась в качестве помощника при своем муже в Национальном собрании и получила за это время 500 тысяч евро. Дополнительные 5 тысяч евро в месяц Пенелопа, как утверждает издание, получала за работу в качестве литературного советника французского журнала Revue des Deux Mondes (франц. «Обозрение двух миров»), принадлежащего миллиардеру Марку Ладре де Лашарриеру.
Во французских СМИ разгорающийся скандал окрестили "Пенелопагейтом".
Франсуа Фийон резко раскритировал статью Le Canard enchaîné, охарактеризовав обвинения газеты как "мерзость".
Тем временем было запущено предварительное расследование. Фийон давал показания в понедельник, на которых, как утверждает его адвокат, были представлены данные, "опровергающие обвинения" Le Canard enchaîné.
Задачей защиты Фийона на сегодняшний день является доказательство того, что его жена действительно приносила пользу и исполняла обязанности на своей должности в Национальном собрании.
Фийон уже заявил, что в случае, если против него будут выдвинуты официальные обвинения, он добровольно откажется от президентской гонки.
По состоянию на конец января Франсуа Фийон занимает первое место в национальных соцопросах. В первом туре президентских выборов за кандидата «Республиканцев» и тэтчериста готово отдать свои голоса 22% французов. За лидера крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен – 25%.
Но при этом отдельный соцопрос по второму туру показывает, что в случае, если придется выбирать между Фийоном и Ле Пен, за бывшего премьер-министра проголосует порядка 60% избирателей.
На внутрипартийных праймериз в ноябре прошлого года Фийон обошел центриста Алена Жюппе, набрав 66,5% против 33,5%. Даже если предположить, что "Республиканцы" в срочном порядке выдвинут другого кандидата, его шансы на успех будут минимальны.
Реальные шансы есть лишь у двух других фаворитов – Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона, кандидата от созданного им же политического движения "На марше".
Данные соцопросов свидетельствуют, что в случае столкновения во втором туре Макрона с Ле Пен он наберет 65% голосов.