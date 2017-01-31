Преследование фаворита: Франсуа Фийон, "Пенелопагейт" и выборы президента

Фийон – один из наиболее опытных политиков и государственных деятелей во Франции. Вершиной его карьеры стал пост премьер-министра в правительстве Николя Саркози, который он занимал с 2007 по 2012 год, вплоть до ухода в отставку после победы на выборах нынешнего президента-социалиста Франсуа Олланда.

С 1993 по 1995 годы Фийон был министром высшего образования и исследований в правительстве Франсуа Миттерана.

В правительстве Жака Ширака он сменил четыре министерских поста. В 1995 году Фийон стал министром информационных технологий и почты, с 1995 по 1997 год был министром-делегатом почты, телекоммуникаций и космоса, с 2002 по 2004 год – министром социальных дел, труда и солидарности, а с 2004 по 2005 – министром национального образования, высшего образования и исследований.