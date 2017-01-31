Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Преследование фаворита: Франсуа Фийон, "Пенелопагейт" и выборы президента

Международная панорама
31 января, 18:50 UTC+3
Во Франции набирает обороты скандал вокруг бывшего премьер-министра и самого популярного кандидата на пост президента Франсуа Фийона
Поделиться
Материал из 1 страницы
Франсуа Фийон (справа) с супругой Пенелопой

Франсуа Фийон (справа) с супругой Пенелопой

© EPA/HORACIO VILLALOBOS

Беседа следователей с бывшим премьер-министром Франции и официальным кандидатом на пост президента от партии "Республиканцы" Франсуа Фийоном в понедельник длилась около пяти часов. Репутацию бывшего главы парламента поставила под сомнение французская сатирическая газета Le Canard enchaîné (франц. "Закованная утка"). О сути скандала, его влиянии на президентскую гонку и о профессиональном прошлом Фийона – в материале ТАСС.

?
Чем известен Франсуа Фийон?

Фийон – один из наиболее опытных политиков и государственных деятелей во Франции. Вершиной его карьеры стал пост премьер-министра в правительстве Николя Саркози, который он занимал с 2007 по 2012 год, вплоть до ухода в отставку после победы на выборах нынешнего президента-социалиста Франсуа Олланда.

С 1993 по 1995 годы Фийон был министром высшего образования и исследований в правительстве Франсуа Миттерана.

В правительстве Жака Ширака он сменил четыре министерских поста. В 1995 году Фийон стал министром информационных технологий и почты, с 1995 по 1997 год был министром-делегатом почты, телекоммуникаций и космоса, с 2002 по 2004 год – министром социальных дел, труда и солидарности, а с 2004 по 2005 – министром национального образования, высшего образования и исследований.

?
В чем суть обвинений в адрес Фийона?

25 января еженедельная газета Le Canard enchaîné вышла с громким заголовком на первой странице: "600,000 евро заработанные Пенелопой, которые портят (отравляют) Фийона".

В статье утверждается, что на протяжении восьми лет Пенелопа Фийон числилась в качестве помощника при своем муже в Национальном собрании и получила за это время 500 тысяч евро. Дополнительные 5 тысяч евро в месяц Пенелопа, как утверждает издание, получала за работу в качестве литературного советника французского журнала Revue des Deux Mondes (франц. «Обозрение двух миров»), принадлежащего миллиардеру Марку Ладре де Лашарриеру.

Во французских СМИ разгорающийся скандал окрестили "Пенелопагейтом".

?
Могут ли Фийона снять с президентской гонки?

Франсуа Фийон резко раскритировал статью Le Canard enchaîné, охарактеризовав обвинения газеты как "мерзость".

Тем временем было запущено предварительное расследование. Фийон давал показания в понедельник, на которых, как утверждает его адвокат, были представлены данные, "опровергающие обвинения" Le Canard enchaîné.

Задачей защиты Фийона на сегодняшний день является доказательство того, что его жена действительно приносила пользу и исполняла обязанности на своей должности в Национальном собрании.

Фийон уже заявил, что в случае, если против него будут выдвинуты официальные обвинения, он добровольно откажется от президентской гонки.

?
Насколько популярен кандидат на пост президента?

По состоянию на конец января Франсуа Фийон занимает первое место в национальных соцопросах. В первом туре президентских выборов за кандидата «Республиканцев» и тэтчериста готово отдать свои голоса 22% французов. За лидера крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен – 25%.

Но при этом отдельный соцопрос по второму туру показывает, что в случае, если придется выбирать между Фийоном и Ле Пен, за бывшего премьер-министра проголосует порядка 60% избирателей.

?
Каков будет расклад сил в случае, если Фийон выйдет из гонки?

На внутрипартийных праймериз в ноябре прошлого года Фийон обошел центриста Алена Жюппе, набрав 66,5% против 33,5%. Даже если предположить, что "Республиканцы" в срочном порядке выдвинут другого кандидата, его шансы на успех будут минимальны.

Реальные шансы есть лишь у двух других фаворитов – Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона, кандидата от созданного им же политического движения "На марше".

Данные соцопросов свидетельствуют, что в случае столкновения во втором туре Макрона с Ле Пен он наберет 65% голосов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Фийон, Франсуа
Страны
Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
3
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
4
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
5
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17
6
Житель Кузбасса задержан по подозрению в убийстве школьницы
7
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
Темы дня
Реклама