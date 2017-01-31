Премьер Израиля разъяснил свои высказывания о стене на границе, возмутившие власти Мексики

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разъяснил значение свой недавней публикации в соцсетях в отношении стены на границе с Мексикой, власти которой потребовали от него извинений за поддержку планов США по строительству разделительного забора на своей южной границе.

"Хочу внести ясность в то, что я говорил и что не говорил в моей публикации в Twitter, - сказал Нетаньяху. По его словам, он только "подчеркнул невероятный успех израильского забора безопасности" на границе с Египтом, но "не комментировал американо-мексиканские отношения".

"Президент Дональд Трамп прав. Я построил заградительную стену вдоль южной границы Израиля. Это полностью прекратило поток нелегальной иммиграции. Отличный результат, отличная идея", - написал Нетаньяху в субботу в сетях Twitter и Facebook.

МИД Мексики в тот же день сообщил, что "послу Израиля в Мехико было выражено глубокое удивление, неприятие и разочарование посланием Нетаньяху". В то же время в МИД в очередной раз выразили "уважение и восхищение еврейским народом и в особенности еврейской общиной Мексики, которая каждый день способствует строительству свободной, справедливой и процветающей страны".

Нетаньяху в этой связи заявил, что у Израиля "были и останутся хорошие отношения с Мексикой". "Уверен, что наши связи крепче любых разногласий и недопонимания", - продолжил премьер.

Израиль в 2013 году завершил возведение 230-километрового сплошного заградительного барьера вдоль границы с Египтом от пригородов Эйлата у Красного моря до границы с сектором Газа у Средиземного.

Строительство длилось всего два года вместо запланированных четырех, стоимость составила 1,6 млрд шекелей (более $420 млн долларов). Эта мера свела к нулю поток нелегальных мигрантов в Израиль с территории Египта.