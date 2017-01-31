Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании

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На протяжении многих веков жители деревень Итурен и Субьета в североиспанском регионе Наварра в последние выходные января устраивают красочный карнавал. Участники фестиваля переодеваются в мистическое существо Хоалдун, чтобы прогнать злых духов и поскорее пробудить весну.
Местные жители надевают белые платья, шкуры овец и остроконечные колпаки с колокольчиками и проходят по улицам, звоня в колокольчики и исполняя ритуальные танцы.