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Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании

Международная панорама
31 января, 17:30 UTC+3
Жители деревень Итурен и Субьета устраивают ритуальные танцы и звонят в колокольчики, чтобы прогнать злых духов и поскорее пробудить весну
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Традиционный парад Хоалдуна (Joaldun) проходит в североиспанском регионе Наварра в последние выходные января. Карнавал устраивают жители муниципалитетов Итурен и Субьета
Традиционный парад Хоалдуна (Joaldun) проходит в североиспанском регионе Наварра в последние выходные января. Карнавал устраивают жители муниципалитетов Итурен и Субьета
Традиционный парад Хоалдуна (Joaldun) проходит в североиспанском регионе Наварра в последние выходные января. Карнавал устраивают жители муниципалитетов Итурен и Субьета
© EPA/VILLAR LOPEZ
Участницы карнавала в костюмах Хоалдуна, также называемого Санпанцар (Zanpantzar). Согласно баскскому фольклору, в древности этот персонаж возвещал о приходе карнавала звоном колокольчиков, которые должны были разбудить природу от зимнего сна
Участницы карнавала в костюмах Хоалдуна, также называемого Санпанцар (Zanpantzar). Согласно баскскому фольклору, в древности этот персонаж возвещал о приходе карнавала звоном колокольчиков, которые должны были разбудить природу от зимнего сна
Участницы карнавала в костюмах Хоалдуна, также называемого Санпанцар (Zanpantzar). Согласно баскскому фольклору, в древности этот персонаж возвещал о приходе карнавала звоном колокольчиков, которые должны были разбудить природу от зимнего сна
© AP Photo/Alvaro Barrientos
Ассистенты помогают участнику карнавала завязать колокольчики на костюме. Согласно поверьям басков, ритуальные танцы могут отгонять злых духов
Ассистенты помогают участнику карнавала завязать колокольчики на костюме. Согласно поверьям басков, ритуальные танцы могут отгонять злых духов
Ассистенты помогают участнику карнавала завязать колокольчики на костюме. Согласно поверьям басков, ритуальные танцы могут отгонять злых духов
© REUTERS/Vincent West
Мужчина в костюме получеловека-полубыка Момочорро (Momotxorro) – еще одного традиционного персонажа баскских карнавалов
Мужчина в костюме получеловека-полубыка Момочорро (Momotxorro) – еще одного традиционного персонажа баскских карнавалов
Мужчина в костюме получеловека-полубыка Момочорро (Momotxorro) – еще одного традиционного персонажа баскских карнавалов
© REUTERS/Vincent West
Во время фестиваля испанцы одеваются в страшные наряды не только традиционных персонажей фольклора. Как, например, этот участник карнавала из Итурена в маске клоуна
Во время фестиваля испанцы одеваются в страшные наряды не только традиционных персонажей фольклора. Как, например, этот участник карнавала из Итурена в маске клоуна
Во время фестиваля испанцы одеваются в страшные наряды не только традиционных персонажей фольклора. Как, например, этот участник карнавала из Итурена в маске клоуна
© REUTERS/Vincent Wes
Участники карнавала в костюмах Хоалдуна исполняют ритуальный танец, который отгоняет злых духов и приближает наступление весны
Участники карнавала в костюмах Хоалдуна исполняют ритуальный танец, который отгоняет злых духов и приближает наступление весны
Участники карнавала в костюмах Хоалдуна исполняют ритуальный танец, который отгоняет злых духов и приближает наступление весны
© REUTERS/Vincent West
Жители Итурена и Субьеты в костюмах из овечьих шкур, в кожаных сандалиях, белых рубашках и шейных платках идут по улицам и звонят в колокола
Жители Итурена и Субьеты в костюмах из овечьих шкур, в кожаных сандалиях, белых рубашках и шейных платках идут по улицам и звонят в колокола
Жители Итурена и Субьеты в костюмах из овечьих шкур, в кожаных сандалиях, белых рубашках и шейных платках идут по улицам и звонят в колокола
© AP Photo/Alvaro Barrientos
Одетые в маски клоунов участники карнавала в Итурене
Одетые в маски клоунов участники карнавала в Итурене
Одетые в маски клоунов участники карнавала в Итурене
© REUTERS/Vincent Wes
Дети в костюмах Хоалдуна на карнавале
Дети в костюмах Хоалдуна на карнавале
Дети в костюмах Хоалдуна на карнавале
© AP Photo/Alvaro Barrientos
Карнавал Хоалдуна имеет многовековую историю, однако широкую известность получил относительно недавно
Карнавал Хоалдуна имеет многовековую историю, однако широкую известность получил относительно недавно
Карнавал Хоалдуна имеет многовековую историю, однако широкую известность получил относительно недавно
© AP Photo/Alvaro Barrientos
Жители Итурена наблюдают за традиционным карнавалом
Жители Итурена наблюдают за традиционным карнавалом
Жители Итурена наблюдают за традиционным карнавалом
© AP Photo/Alvaro Barrientos
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Традиционный парад Хоалдуна (Joaldun) проходит в североиспанском регионе Наварра в последние выходные января. Карнавал устраивают жители муниципалитетов Итурен и Субьета
© EPA/VILLAR LOPEZ
Участницы карнавала в костюмах Хоалдуна, также называемого Санпанцар (Zanpantzar). Согласно баскскому фольклору, в древности этот персонаж возвещал о приходе карнавала звоном колокольчиков, которые должны были разбудить природу от зимнего сна
© AP Photo/Alvaro Barrientos
Ассистенты помогают участнику карнавала завязать колокольчики на костюме. Согласно поверьям басков, ритуальные танцы могут отгонять злых духов
© REUTERS/Vincent West
Мужчина в костюме получеловека-полубыка Момочорро (Momotxorro) – еще одного традиционного персонажа баскских карнавалов
© REUTERS/Vincent West
Во время фестиваля испанцы одеваются в страшные наряды не только традиционных персонажей фольклора. Как, например, этот участник карнавала из Итурена в маске клоуна
© REUTERS/Vincent Wes
Участники карнавала в костюмах Хоалдуна исполняют ритуальный танец, который отгоняет злых духов и приближает наступление весны
© REUTERS/Vincent West
Жители Итурена и Субьеты в костюмах из овечьих шкур, в кожаных сандалиях, белых рубашках и шейных платках идут по улицам и звонят в колокола
© AP Photo/Alvaro Barrientos
Одетые в маски клоунов участники карнавала в Итурене
© REUTERS/Vincent Wes
Дети в костюмах Хоалдуна на карнавале
© AP Photo/Alvaro Barrientos
Карнавал Хоалдуна имеет многовековую историю, однако широкую известность получил относительно недавно
© AP Photo/Alvaro Barrientos
Жители Итурена наблюдают за традиционным карнавалом
© AP Photo/Alvaro Barrientos

На протяжении многих веков жители деревень Итурен и Субьета в североиспанском регионе Наварра в последние выходные января устраивают красочный карнавал. Участники фестиваля переодеваются в мистическое существо Хоалдун, чтобы прогнать злых духов и поскорее пробудить весну.

Местные жители надевают белые платья, шкуры овец и остроконечные колпаки с колокольчиками и проходят по улицам, звоня в колокольчики и исполняя ритуальные танцы.

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