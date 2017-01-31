Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании

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Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома 29 января, 23:21

В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции

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Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу

Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу 30 января, 15:58

Японский художник привез в Москву историю искусства в своих автопортретах

Японский художник привез в Москву историю искусства в своих автопортретах 31 января, 0:04

Карнавал Хоалдуна имеет многовековую историю, однако широкую известность получил относительно недавно © AP Photo/Alvaro Barrientos

Дети в костюмах Хоалдуна на карнавале © AP Photo/Alvaro Barrientos

Одетые в маски клоунов участники карнавала в Итурене © REUTERS/Vincent Wes

Жители Итурена и Субьеты в костюмах из овечьих шкур, в кожаных сандалиях, белых рубашках и шейных платках идут по улицам и звонят в колокола © AP Photo/Alvaro Barrientos

Участники карнавала в костюмах Хоалдуна исполняют ритуальный танец, который отгоняет злых духов и приближает наступление весны © REUTERS/Vincent West

Во время фестиваля испанцы одеваются в страшные наряды не только традиционных персонажей фольклора. Как, например, этот участник карнавала из Итурена в маске клоуна © REUTERS/Vincent Wes

Мужчина в костюме получеловека-полубыка Момочорро (Momotxorro) – еще одного традиционного персонажа баскских карнавалов © REUTERS/Vincent West

Ассистенты помогают участнику карнавала завязать колокольчики на костюме. Согласно поверьям басков, ритуальные танцы могут отгонять злых духов © REUTERS/Vincent West

Участницы карнавала в костюмах Хоалдуна, также называемого Санпанцар (Zanpantzar). Согласно баскскому фольклору, в древности этот персонаж возвещал о приходе карнавала звоном колокольчиков, которые должны были разбудить природу от зимнего сна © AP Photo/Alvaro Barrientos

Традиционный парад Хоалдуна (Joaldun) проходит в североиспанском регионе Наварра в последние выходные января. Карнавал устраивают жители муниципалитетов Итурен и Субьета © EPA/VILLAR LOPEZ

Традиционный парад Хоалдуна (Joaldun) проходит в североиспанском регионе Наварра в последние выходные января. Карнавал устраивают жители муниципалитетов Итурен и Субьета

© EPA/VILLAR LOPEZ

Участницы карнавала в костюмах Хоалдуна, также называемого Санпанцар (Zanpantzar). Согласно баскскому фольклору, в древности этот персонаж возвещал о приходе карнавала звоном колокольчиков, которые должны были разбудить природу от зимнего сна

© AP Photo/Alvaro Barrientos

Ассистенты помогают участнику карнавала завязать колокольчики на костюме. Согласно поверьям басков, ритуальные танцы могут отгонять злых духов

© REUTERS/Vincent West

Мужчина в костюме получеловека-полубыка Момочорро (Momotxorro) – еще одного традиционного персонажа баскских карнавалов

© REUTERS/Vincent West

Во время фестиваля испанцы одеваются в страшные наряды не только традиционных персонажей фольклора. Как, например, этот участник карнавала из Итурена в маске клоуна

© REUTERS/Vincent Wes

Участники карнавала в костюмах Хоалдуна исполняют ритуальный танец, который отгоняет злых духов и приближает наступление весны

© REUTERS/Vincent West

Жители Итурена и Субьеты в костюмах из овечьих шкур, в кожаных сандалиях, белых рубашках и шейных платках идут по улицам и звонят в колокола

© AP Photo/Alvaro Barrientos

Одетые в маски клоунов участники карнавала в Итурене

© REUTERS/Vincent Wes

Дети в костюмах Хоалдуна на карнавале

© AP Photo/Alvaro Barrientos

Карнавал Хоалдуна имеет многовековую историю, однако широкую известность получил относительно недавно

© AP Photo/Alvaro Barrientos