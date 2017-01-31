Членство Марокко в АС восстановлено после более 30-летнего перерыва

Chicago Tribune: клуб НБА "Чикаго" может обменять форварда Батлера в "Бостон"Спорт 31 января, 15:52
СК возбудил дело по факту очередного обстрела Донецка украинскими военнымиПроисшествия 31 января, 15:44
Профсоюз: ХК "Сочи" на данный момент выплатил игрокам 20% от зарплаты в октябреСпорт 31 января, 15:29
Николай Писарев покинул пост спортивного директора РФССпорт 31 января, 15:20
Федерация санного спорта России получила от FIL критерии участия спортсменов в Играх-2018Спорт 31 января, 15:19
Пиотровский считает передачу Исаакия РПЦ "провинциализацией" ПетербургаОбщество 31 января, 14:59
Гендиректор ХК "Сочи": не можем выплатить задолженность игрокам из-за технических проблемСпорт 31 января, 14:58
Мустафин назначен на пост и. о. главного тренера ФК "Мордовия"Спорт 31 января, 14:55
ПГК планирует в I квартале купить у "Уралвагонзавода" около 1,3 тыс. полувагоновТранспорт 31 января, 14:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РАБАТ, 31 января. /ТАСС/. Членство Марокко в Африканском союзе (АС) было официально восстановлено после более чем 30-летнего перерыва. Об этом, как сообщает агентство Reuters, было объявлено на проходящем в столице Эфиопии 28-м саммите организации. Присутствующие на заседании лидеры африканских государств и другие делегаты овацией приветствовали находящегося в зале короля Марокко Мухаммеда VI.
В поддержку восстановления членства Рабата в АС на саммите проголосовали представители 39 африканских государств из 54.
В 1984 году Марокко вышло из Организации африканского единства (ОАЕ) - предшественницы АС. Причиной такого шага стало принятие в ОАЕ Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), добивающейся независимости Западной Сахары, которую Марокко считает своей территорией.
Однако летом 2016 года король Марокко Мухаммед VI заявил, что Рабат намерен вернуться в состав АС. "Уже давно наши друзья просят нас о том, чтобы Марокко вновь заняло свое естественное место в организации. И вот, этот момент наступил, - сказал тогда монарх. - Это решение о возвращении, продуманное и долго созревавшее, исходит от всех здравых сил в королевстве".