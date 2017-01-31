Минск предлагает РФ решить проблему контроля на внутренней границе Союзного государства

МИНСК, 31 января. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Белоруссия считает возможным на основе международного договора урегулировать проблему, связанную с обеспечением контроля на внутренней границе Союзного государства. Об этом заявил в интервью ТАСС начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

"Мы сейчас готовим международный договор, который поможет нам нивелировать нюансы, связанные с обеспечением Российской Федерацией контроля на внутренней границе. Это будет документ, который будет уполномочивать одну и другую сторону, если они захотят, вводить внутренний контроль, но только в определенных ситуациях", - отметил представитель белорусского МВД.

Например, уточнил Бегун, это можно будет делать "когда есть угроза национальной безопасности, когда планируются крупные спортивные или культурные мероприятия, предполагающие массовый въезд иностранцев". В Минске считают, что отказ в пропуске на территорию России граждан третьих государств, имеющих российскую въездную визу, "подрывает имидж Союзного государства, нивелирует транзитную привлекательность".

"Мы могли также гражданам третьих государств, имеющих визу, закрыть въезд в Белоруссию с территории России. Зачем это делать? Это уже не союз, а какие-то передергивания. Мы находимся выше определенных нюансов", - сказал Бегун.

"Если иностранный гражданин имеет соответствующую миграционную карту единого образца, которую мы (Белоруссия и РФ) вводили еще в 2003 году для формирования общего миграционного пространства, имеет визу РФ, прошел контроль по всем системам, то какая разница через какой пункт пропуска он приехал на государственную границу?", - заметил глава департамента МВД.

Обращаясь к своим российским коллегам, Бегун предложил: "Скажите, что условием снятия контроля является те или другие аргументы, и мы тогда будем к этому идти". "Этот вопрос будет обсуждаться в рамках межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке согласованных рекомендаций в области миграционной политики, которое планируется провести в первой половине этого года", - сообщил руководитель департамента МВД Белоруссии.

Позиция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ноябре минувшего года заявила, что в двусторонних соглашениях России с иностранными государствами, а также в российском законодательстве, в частности в законе о государственной границе, содержатся нормы, предусматривающие порядок въезда иностранцев на территорию России только через пункты пропуска, которые предназначены для международного сообщения.

"На российско-белорусской госгранице международные пункты пропуска отсутствуют, - продолжила дипломат. - Пограничный контроль лиц и транспортных средств не осуществляется. Оснований для пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран не имеется".

Позднее глава МИД Сергей Лавров, находясь в Минске, заявил, что в перспективе Россия продвигает идею единого визового пространства. "Сейчас обсуждается вопрос взаимного признания виз, а в более широком плане такое пространство должно снять упомянутые проблемы", - отметил глава МИД РФ. Министр не исключил, что при этом могут быть выработаны промежуточные меры. "Могут быть открыты для иностранных граждан, которые пересекают нашу (российско-белорусскую - прим. ТАСС) границу, временные пункты пропуска", - сказал он.